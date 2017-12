Nová tvár pre MTV

17. feb 2005 o 0:00

BRATISLAVA - Aj na Slovensku sa začal hľadať nový moderátor pre hudobnú stanicu MTV Europe. Moderátorka Becky Griffinová totiž definitívne končí s hitparádami Dance Floor Chart a World Chart Express a v rámci projektu Kenvelo hľadá novú tvár pre MTV Europe televízia pokračuje v spolupráci s touto spoločnosťou.

Odvčera tak záujemcovia môžu získať prihlášku v ktorejkoľvek predajni Kenvelo na Slovensku, kde ju treba odovzdať do 21. februára. Odborná porota následne vyberie 400 uchádzačov, ktorých pozve na prvé kolo kastingov. Tie sa uskutočnia 9. marca v Košiciach a o deň neskôr v Bratislave.

Počas druhého výberového kola, ktoré sa uskutoční 11. marca, čaká na adeptov rozprávanie do kamery, rozhovor so známou osobnosťou a uvedenie nového videoklipu. Trojica najlepších postúpi do medzinárodného finálového kola, kde si zmeria sily s finalistami z Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Izraela. Akciu, ktorá sa uskutoční 31. marca v Prahe, bude MTV naživo vysielať. (tasr)