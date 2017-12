George Hamilton si zahryzne aj druhýkrát

Los Angeles 17. februára (TASR) - Herec George Hamilton (65) a producent Tony Thomopulos opäť zacítili krv.

17. feb 2005 o 1:56 TASR

Podľa časopisu Hollywood Reporter obaja pripravujú po vyše štvrťstoročí pokračovanie upírskej komédie Love at First Bite (Láska na prvé uhryznutie). Scenáristom dvojky Love at Second Bite (Láska na druhé uhryznutie) bude David Steinberg, ktorý sa podieľal aj na priemernej tínedžerskej komédii Slackers (2002).

Hamilton sa prvýkrát prevtelil za grófa Draculu v roku 1979. Hrdinom pokračovania je Draculov syn, ktorý nechce mať nič spoločné so svojím krvilačným otcom a rád by sa oženil s celkom obyčajnou ženou. Takejto svadbe však mienia ostatní upíri za každú cenu zabrániť. Hamilton nevylučuje, že okrem úlohy producenta by opäť prevzal aj rolu grófa Draculu.