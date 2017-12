Brad Pitt a George Clooney znovu spojili svoje sily

BRATISLAVA 17. februára (SITA) - Hviezdy filmu Dannyho dvanástka, George Clooney a Brad Pitt znovu spojili svoje sily. Zahrajú si vraj v novej mafiánskej snímke. Malo by ísť o remake gangsterky z roku ...

17. feb 2005 o 14:55 SITA

BRATISLAVA 17. februára (SITA) - Hviezdy filmu Dannyho dvanástka, George Clooney a Brad Pitt znovu spojili svoje sily. Zahrajú si vraj v novej mafiánskej snímke. Malo by ísť o remake gangsterky z roku 1964 Robin and the 7 Hoods. Podľa internetovej stránky Moviehole.net, Clooney už aj kúpil práva na film.

V pôvodnej verzii hrajú chicagských gangstrov Frank Sinatra a Peter Falk. Spolu s nimi si v gangsterke zahrali aj Martin Davis junior a Bing Crosby.