M. Hudák bude mať opäť vlastnú reláciu

17. feb 2005 o 16:11 SITA

BRATISLAVA 17. februára (SITA) - Populárny moderátor Dievčaťa za milión Michal Hudák bude mať opäť svoju reláciu na obrazovke JOJ-ky. Moderovať bude novú zábavno-súťažnú reláciu Spolužiaci. V tejto relácii sa pred publikom stretnú dve populárne slovenské celebrity so svojimi spolužiakmi zo školských lavíc. Spolu s nimi vytvoria dva súperiace tímy – „triedy“, ktoré budú riešiť viacero úloh. "V priebehu relácie tak dôjde nielen k mnohým atraktívnym situáciám, ale aj ku konfrontáciám s historkami z ich mladosti a spomienkami na roky strávené pred tabuľou. V závere šou víťazná „trieda“ odchádza rovno zo štúdia do slávnostne pripravenej reštaurácie osláviť svoj triumf a užiť si opätovné stretnutie bývalých spolužiakov," informoval dnes agentúru SITA hovorca TV JOJ Ľudovít Tóth. Dodal, že prvú reláciu odvysiela televízia v nedeľu 6. marca a ďalšiu uvidia diváci o dva týždne. Hosťami prvých dvoch relácií budú Pavol Hammel, Eva Máziková, Peter Kočiš, Fredy Ayisi a ich spolužiaci.

Spolužiaci boli štyri roky najpopulárnejším zábavným programom v Dánsku a na medzinárodnom televíznom festivale v Montreaux získal tento program prestížnu Striebornú ružu. Relácia bola úspešne licencovaná do 18 krajín sveta, napríklad do Švédska, Nórska, Nemecka, Francúzska, Talianska, Španielska, Maďarska, Poľska, ale aj do Argentíny a na Nový Zéland.