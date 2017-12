Zdravotné problémy Hildegard Knefovej jej zrejme neumožnia návrat na scénu

Berlín 24. decembra (TASR) - Nemecká herečka a šansoniérka Hildegard Knefová, ktorá o štyri dni oslávi 76. narodeniny, sa zdravotne naďalej nemá dobre.

24. dec 2001 o 13:10 TASR

Sama o tom informovala nemeckú tlač.

Umelkyni, ktorá sa svojho času presadila až do hollywoodskych produkcií, spôsobuje dlhší čas značné problémy pľúcny efyzém, rozdutie pľúc, ktoré sa extrémne zhoršilo v lete tohto roku. Stalo sa tak počas diaľkového letu z Los Angeles do Londýna, keďže na palube stroja nebol k dispozícii špeciálny kyslíkový prístroj, a to napriek vopred avizovanej požiadavke cestujúcej. Prípad bude mať zrejme súdnu dohru.

Hildegard Knefová, ktorej zdravotný stav ešte v novembri neumožnil prevziať si prestížne nemecké ocenenie Bambi, teraz na stránkach bulvárneho nedeľníka Bild am Sonntag informovala, že sa po ominóznom lete podrobila dramatickej operácii a tri týždne preležala v kóme.

"Museli mi uvoľniť všetko medzi rebrami", uplatnili na mne tracheotómiu, "aby sa mi vôbec dostalo vzduchu. Moja pečeň, moje obličky, všetko zlyhávalo." Časť pľúc musela byť odstránená," uviedla herečka, ktorá pocity vo vzduchu označila za strašné.

Kým manažment Hildegard Knefovej doteraz naznačoval, že herečka má aj naďalej umelecké plány, pacientka teraz svoj návrat na scénu prakticky vylúčila.