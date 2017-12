Springsteen príde v apríli s novým albumom

LOS ANGELES, BRATISLAVA - Bruce Springsteen prichystal na koniec apríla nový album Devils & Dust. Oznámil to magazín Rolling Stone. V poradí už devätnásta platňa od tohto speváka a skladateľa z New Jersey obsahuje dvanásť piesní. Album produkoval Brendan

18. feb 2005 o 0:00

O'Brien, ktorý sa podpísal aj pod Springsteenovu predchádzajúcu kolekciu The Rising z roku 2002, pojednávajúcu o tragickom 11. septembri.

Devils and Dust obsahuje pesničky, ktoré autor hitov ako Streets of Philadelphia alebo Born In The USA zložil v poslednej dobe, ako aj nezverejnené skladby z predchádzajúcich desiatich rokov. Titulná pieseň je o poslednej vojne v Iraku, zatiaľ čo skladby ako The Hitter alebo Long Time Comin mohli jeho fanúšikovia počuť počas Springsteenovho sólového akustického turné v roku 1996 k albumu The Gost of Tom Joad.

Springsteen, ktorý k albumu plánuje aj zatiaľ nešpecifikované turné, minulý týždeň získal cenu Grammy za vokálny výkon v oblasti rocku za pieseň Code Of Silence. Na jeseň minulého roku bol hybnou silou turné amerických hudobníkov Vote for Change, bojujúcich proti znovuzvoleniu Georgea W. Busha do úradu prezidenta. (peb)