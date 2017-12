Otvorený list Zemepánovi

Vážený pán Zemepán,

18. feb 2005 o 0:00 MARTIN ŠULÍK, filmový režisér, VLADIMÍR GODÁR, skladateľ JOŽKO MRKVIČKA-SPÁČ, spisovateľ

s potešením sme konštatovali, že reformy v oblasti umenia úspešne napredujú. Za pätnásť rokov postkomunizmu slovenská kinematografia prešla transformáciou, počas ktorej sa zbavila svojej materiálnej základne (laboratóriá, sklady kostýmov, technika, štúdiá, 2000 zamestnancov), skoncovala so zbytočnou výrobou, a tak nadobudla ideálny charakter platónskej idey. Veľmi potešiteľné je aj odvážne smerovanie Slovenskej televízie, ktorá rázne odmietla zbytočnú reflexiu reality v akejkoľvek umeleckej forme a prináša nám živé obrázky zo života zaujímavých celebrít. Radi tiež konštatujeme, že Slováci vďaka nikde nevídanej a predsa v zahraničí oceňovanej daňovej politike vlády konečne prestali čítať všakovaké hlúposti. Aj razantné kroky v oblasti hudby si vyslúžili náš obdiv, osobitne treba vyzdvihnúť zrušenie mnohých redundantných inštitúcií (vydavateľstvo Opus, Komorná opera, opereta, orchester SĽUK-u, Moyzesovo kvarteto, Musica aeterna). Tej kultúry bolo na päť miliónov ľudí priveľa!

Chceli by sme Vás však upozorniť, že stále ešte existujú filharmónie, ktoré odčerpávajú peniaze nás všetkých, nehovoriac o veľmi nákladných operách. Vari ste na ne zabudli? Takisto zrušením už celkom zbytočných umeleckých škôl by sa dalo získať veľa pekných prázdnych budov. Aj maliari by chceli všeličo, kadejaké galérie, ale Váš zásadný postoj si zasluhuje obdiv aj v tejto otázke. My všetci sme Vám veľmi vďační za takúto politiku, len herci so svojimi zneužívanými tvárami neradi chápu mimoriadnu dôležitosť likvidácie divadelných inštitúcií. Duchovné potreby našich ľudí predsa dostatočne zabezpečujú naši dôstojní páni farári.

Možno konečne raz dospejeme k cieľu, že celý rozpočet zostane v rukách našich obľúbených vládnych úradníkov a ich rodín a v našej domovine nastane všeobecná harmónia.

Vaši loajálni Záporožci