Viedeň

18. feb 2005 o 0:00

Nočné skoky. FOTO - FRANK HOPPEN



Skáčúci motorkári podlezú aj tribúnuVo viedenskej Stadthalle sa 19. a 20. februára už po tretíkrát uskutoční súťaž motorkárov s názvom Night of the jumps 2005. Opäť si zmerajú sily v súťaži najlepší freestyle moto-xéri na svete. Po prvý raz je tribúna východ v Stadthalle pripravená tak, že ju jazdci budú môcť podísť, aby sa predĺžila dráha na skoky na viac ako 20 metrov. Prestavbou získa dráha pristávacie pahorčeky. Motorkári predvedú medzi inými skoky easy backflip, rôzne variácie backflip-superman-seatgrap a iné vzrušujúce kúsky. Medzi najlepšími jazdcami sa predstavia napríklad Ailo Gaup a Oystein Kjorstadt z Nórska, Busty Wolter z Nemecka, Mike Jones z USA či Dayne Kinnaird z Austrálie.

Lístky na šou stoja 34, 39 alebo 44 eur. Športová súťaž sa začne 19. februára o 19.00 a 20. februára o 18.00.

Známe pozadia na slávnych stoličkách

Aktuálnu výstavu vo viedenskej galérii Westlicht, ktorá potrvá ešte do 21. februára, charakterizujú top fotografie top osobností na top stoličkách. Z tohto top tria vznikla jedna z najúspešnejších kampaní spoločnosti Vitra, ktorá sa v 80-tych rokoch zapísala k dizajnérskej klasike. Švajčiarska Vitra vyrába dizajnérske kúsky od umelcov ako Jean Prouvé, George Nelson, Charles a Ray Eamesovci či Verner Panton a spolupracuje s dizajnérmi súčasnosti.

Práce Personalities on Vitra Chairs (Osobnosti na vitra-stoličkách) fotografa Christiana Coignya patria dnes k najúspešnejším fotografickým výstavám sveta a po prvýkrát sa prezentujú i v metropole Rakúska. Tieto snímky nemali byť typickou reklamnou výpoveďou. Mali zobraziť portréty ľudí a osobností, sediacich akoby "náhodne" na stoličkách.

Výstava Personalities on Vitra Chairs je v galérii Westlicht (Westbahnstrasse 40) prístupná denne okrem pondelka od 14.00 do 19.00, vo štvrtok do 21.00 a cez víkendy a sviatky od 11.00 do 19.00. Základné vstupné je 6,50 eura a zľavnené pre študentov, seniorov 3 eurá. Ku galérii sa dostanete metrom U6 (stanica Urban Loritz-Platz), U3 (Zieglergasse) alebo električkami č. 5 a 49 (stanica Kaiserstrasse), ako i linkami č. 6, 9, 18 (stanica Urban Loritz-Platz).

Audrey Hepburnová, herečka, na stoličke AC 1 od Antonia Citteria. Foto - Christian Coigny

Na káve z Café Hawelka si pochutnáte už i doma

Legendou viedenských kaviarní sú manželia Jozefína a Leopold Hawelkovci, ktorí tvoria nerozlučnú dvojicu už viac ako 60 rokov vo vlastnom Café Hawelka. Kaviareň sa nachádza v centre viedenskej metropoly na ulici Dorotheerstrasse 6 a je jedným z obľúbených miest na posedenie domácich i zahraničných hostí.

Nielen čerstvé, doma pečené buchty pani Jozefí- ny Hawelkovej, ale i celkovú atmosféru si pochvaľujú návštevníci tejto kaviarne. Teraz si priatelia Café Hawelku môžu preniesť časť jeho atmosféry i domov. Dom pána Hawelku pripravil do voľného predaja dve kávové špeciality mokka kávu Leopold a viedenskú melanž Jozefína. Mokka Leopold pochádza z africkej Etiópie, ktorá je domovom najlepšej mokka kávy na svete. Základom druhej, viedenskej melanže Jozefína je dobre utajená receptúra zmesi a praženia. Špeciálna káva bude dostupná širokej verejnosti vo vybraných lahôdkarských a gurmánskych obchodíkoch.

Café Hawelka patrí k jednej z posledných európskych kaviarní s literárnou a umeleckou tradíciou. Kaviareň je aj po desaťročiach stále miestom stretnutí umelcov, hudobníkov a literátov.

OPERA

VOLKSOPER, Währinger Strasse

19. 2. G. Bizet: Carmen o 19.00

21. 2. G. Bizet: Carmen o 19.00

23. 2. J. Strauss: Viedenská krv o 19.00

24. 2. The Sound of Music o 19.00

STAATSOPER, Opernring 2

18. 2. G. Puccini: Tosca o 19.30

19. 2. J. Massenet: Werther o 19.00

21. 2. V. Bellini: Norma o 19.30

23. 2. G. Verdi: Aida o 19.00

24. 2. S. Prokofjev o 20.00 (balet)

HUDBA

RadioKulturhaus, Argentinienstrasse 30a

18. 2. "Via Emilia - rozprávanie s orchestrom" - súbor Johanna Straussa o 19.30

21. 2. Hannes Kasehs Trio o 20.00

22. 2. Tsatsiki - Connection o 19.30

24. 2. Nenad Vasilic a Balkan Band o 20.00

Sargfabrik, Goldschlagstrasse 169

18. 2. Phoenix Percussion Project o 20.00

19. 2. Black Lagoon Megafon o 20.00

22. 2. Skladby so spiatočkou o 20.00

Joe Zawinul's Birdland, hotel Hilton, Stadtpark

do 19. 2. Eva Ayllón o 21.00

od 22. 2. Fertile Ground o 21.00

Porgy & Bess, Riemergasse 11

18. a 19. 2. Bass Entcounters - Jazz meets Klassik o 20.00

20. 2. Chris Speed Trio o 20.00

22. 2. Paolo Frescu PAF Trio o 20.00

23. 2. The Wednesday Jam Session o 20.00

DIVADLÁ

BURGTHEATER, Dr. Karl-Lueger-Ring 2

18. 2. G. Hauptmann: Pred východom slnka o 19.30

19. 2. O Janíčkovi a Marienke 14.30 a 18.00

23. 2. G. E. Lessing: Múdry Nathan o 19.30

24. 2. Th. Bernhard: Sila zvyku o 20.00

THEATER IN DER JOSEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

18. 2. T. Williams: Sklenený zverinec o 19.30

20. 2. T. Williams: Sklenený zverinec o 19.30

23. 2. A. Schnitzler: Slečna Elsa o 19.30

24. 2. A. Schnitzler: Slečna Elsa o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

KUNSTHALLE Wien - MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

od 18. 2. Yang Fuong

Múzeum moderného umenia MUMOK MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

od 18. 2. Svetlo a farba ruskej avantgardy 1910 - 1930

Leopoldovo múzeum - MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

od 18. 2. Karl Anton Fleck

do 27. 3. Schiele - krajinky

MAK - Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 20. 2. Ruské detské knižky 1920 - 1940

do 22. 5. Peter Eisenman

Rakúske divadelné múzeum, nám. Lobkowitzplatz 2

do 20. 2. Viedenské striebro

Rubens vo Viedni, 3 múzeá, 100 obrazov

do 27. 2.

Umeleckohistorické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

Obrazáreň Akadémie výtvarných umení, nám. Schillerplatz 3

do 20. 2. Klasicizmus a biedermeier

Albertina, Albertinaplatz 1

do 20. 2. Alex Katz

do 28. 3. Marc Chagall, Biblické mýty

Künstlerhaus, Karlsplatz 5

do 28. 3. Stará Viedeň - mesto, ktoré nikdy nebolo

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 28. 3. Willem De Kooning

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 3. 4. Liebensovci

do 24. 4. Franz Schreker

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 24. 4. Bettina Rheims - Retrospektíva

Viedenské múzeum nábytku - Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

do 24. 4. Audrey Hepburnová, Fotografie Boba Willoughbyho

Wien Museum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

do 24. 4. John F. Kennedy - Konferencia vo Viedni v roku 1961, Chruščov a Kennedy

Svetlo a farba ruskej avantgardy

Grék George Costakis (1913 - 1990) patril k najvýznamnejším zberateľským osobnostiam umenia 20. storočia. V Moskve žijúci Costakis získal v povojnovom Rusku v priebehu desaťročí do svojej zbierky diela ruskej avantgardy. Dnes sa zbierka s obrazmi Vladimíra Tatlina, Ľubov Popovovej, Oľgy Rosanovej, El Lissitzkého, Alexandra Rodčenka a iných zaraďuje medzi najvýznamnejšie medzinárodné zbierky umenia. Múzeum moderného umenia MUMOK sprístupní v piatok 18. februára Costakisovu zbierku v rakúskej premiére.

Výstava Costakisovej zbierky mapuje exemplárnym spôsobom vývin ruskej moderny.

Prezentácia Costakisovej zbierky vo viedenskom MUMOK-u na nám. Museumsplatz potrvá do 16. júna. MUMOK je otvorený od utorka do nedele od 10.00 do 18.00, vo štvrtok do 21.00.