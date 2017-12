Černošský hlas Anastacie zaznie na Výstavisku

Popová speváčka Anastacia vystúpi 21. februára o 20. hodine v T-Mobile Aréne.

Američanka sa preslávila svojím výrazným černošsky ladeným hlasom, známe sú jej hity Pay my dues alebo Left outside alone. V roku 2002 naspievala ústrednú pieseň k futbalovým majstrovstvám s názvom Boom.

Lístky sú v predaji v pobočkách Ticketpro a pokladnici Výstaviska za 895 až 2995 českých korún. Hala sídli na Výstavisku, ktoré sa nachádza na ulici Za elektrárnou 419. Dopravíte sa sem metrom.

(saš)

FOTO - www.mlk.com