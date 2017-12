Umelecká súťaž Tatry nezomreli! pre žiakov ZŠ a SŠ

BRATISLAVA 19. februára (SITA) - Občianske združenie Tatry vyhlasuje súťaž pre žiakov základných a stredných škôl na tému Tatry nezomreli! Súťaž má podporiť logické uvažovanie mladých ľudí o vyrovnaní ...

19. feb 2005 o 17:44 SITA

BRATISLAVA 19. februára (SITA) - Občianske združenie Tatry vyhlasuje súťaž pre žiakov základných a stredných škôl na tému Tatry nezomreli! Súťaž má podporiť logické uvažovanie mladých ľudí o vyrovnaní sa so situáciou v Tatrách po veternej kalamite v novembri minulého roka. Ako uviedol predseda združenia Rudolf Pado, po kalamite v Tatrách sa rozpútala hystéria, hovorilo sa o ekologickej katastrofe či konci Tatier. "Pádom stromov nekončí existencia ekosystému lesa a už vôbec nie národného parku ako ekosystému prevažne nenarušeného ľudskou činnosťou," spresnil Pado. Uzávierka súťaže je 15. októbra.

Mladí ľudia by mali výtvarne, literárne alebo formou "odkazu" Tatrám vyjadriť svoje vnútorné pocity k najstaršiemu národnému parku v kontexte vzniknutej situácie. Práce žiakov by mali vyjadrovať hodnoty, ktoré im národné parky sprostredkúvajú, záujmy, ktoré by mali mať v Tatrách prioritu, či vnímanie lesa a jeho rastlinných a živočíšnych predstaviteľov. Odkaz Tatrám by mal byť stručný a úprimný odkaz pre tatranskú prírodu no i pre ministra životného prostredia Lászlóa Miklósa.

Žiaci môžu nájsť potrebné informácie na intenetových stránkach Fondu Tatry pri Nadácii Ekopolis (http://www.fondtatry.sk), mimovládneho výboru Naše Tatry (http://www.nasetatry.sk), Lesoochranárskeho zoskupenia VLK (http://www.wolf.sk), Ekokompasu (http://www.ekokompas.host.sk) a na Changenete (http://www.changenet.sk). Počet prác, výtvarné a literárne techniky, formát a rozsah prác, nie sú obmedzené. Diela musia byť označené menom, adresou školy a vekom autora. Každá škola v sprievodnom liste uvedie počet žiakov školy a počet prác v každej kategórii. Práce treba zaslať na adresu OZ Tatry, KEMI 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš.

Víťazné školy získajú pre školskú knižnicu publikácie o lese a hlbokej ekológii. Všetky práce odovzdajú na prvé výročie tatranskej kalamity 19. novembra ministrovi životného prostredia.