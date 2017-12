Bývalý reprezentant ČR v jude Petr Jákl mení kimono za filmové plátno

25. dec 2001 o 20:02 TASR

Praha 25.decembra (TASR) - Biele džudistické kimono vymení za biele filmové plátno - taký je osud 28-ročného bývalého českého reprezentanta v džude Petra Jákla.

Naposledy sa Jákl v kimone objavil na olympiáde v Sydney. Ubíjajúce a nekonečné ťažkosti s boľavým chrbtom ho však podľa českého denníka Super doviedli k ráznemu kroku - ukončiť kariéru.

"Bolo to ťažké rozhodnutie, bojoval som s tým dlho a veril, že sa vrátim," popisuje svoju situáciu Jákl. "Bolesť chrbta je ale veľká i v normálnom živote, takže som nemal inú voľbu."

Kimono teda zavesil na klinec, nuda ho však nečaká a na obzore sa rysuje ďalšie dobrodružstvo. "Dostal som zaujímavú ponuku z oblasti filmu, takže sa vrhnem touto cestou. V Prahe sa bude od polovice januára nakrúcať americký film režiséra Roba Cohena," hovorý Jákl.

Nové dielo sa má volať XXX a Jákl v ňom má hrať jedného z hlavných zabijakov, ktorý je ruského pôvodu a volá sa Kolja.

"Je to bláznivý člen skupiny Anarchy 99, ktorá vraždí ľudí. Na konci ale zabijú mňa," líči svoju postavu v pripravovanom filme bývalý džudista, ktorého už však raz na filmovom plátne zabili. Práca pred kamerou teda nie je pre neho až takou novinkou.

"Pred piatimi mesiacmi som nakrúcal s Anthonym Hopkinsom film Bad Company, ktorý je u nás známy skôr ako Black Sheep (Čierna ovca)," dopĺňa Jákl, ktorý aj tu hral ruského zabijaka.

Jákl by svoju budúcnosť celkom rád spojil s filmom. "Kolja je pomerne veľká úloha, takže dúfam, že to bude pre mňa odrazový mostík. Keby potom prišli nejaké ďalšie ponuky, rád by som sa hereckej profesii venoval ďalej," hovorí bývalý športovec, ktorému sa asi postavy zabijakov nevyhnú. Svojím zovňajškom totiž vyvoláva v okolí dokonalý rešpekt - váži presne 115 kilogramov a meria vyše dva metre.

(spravodajkyňa TASR Tatiana Novotná) dem