Predstavenia SND a koncerty filharmónie summit neovplyvní

20. feb 2005 o 14:29 SITA

BRATISLAVA 20. februára (SITA) – Predstavenia Slovenského národného divadla (SND) v historickej budove na Hviezdoslavovom námestí summit nijako neovplyvní. Ako pre agentúru povedala Izabela Pažítková z tlačového strediska, žiadne z naplánovaných predstavení Opery a Baletu sa z tohto dôvodu nezruší. V stredu 23. februára sa nebude hrať balet Bajadéra, ako však upozornila Pažítková, nie pre summit, ale z prevádzkových dôvodov. Vo štvrtok 24. februára je v historickej budove na programe Verdiho opera La traviata.

Zrušené by nemali byť ani koncerty Slovenskej filharmónie (SF). V utorok by podľa hovorkyne SF Martiny Tolstovej mal zaznieť koncert súboru Musica aeterna v rámci festivalu Mozartov týždeň a zatiaľ nemajú informácie o tom, že vstup do Malej sály SF by mal byť pre návštevníkov nejakým spôsobom obmedzený. Ďalší koncert je na programe až v sobotu.