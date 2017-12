V Berlíne triumfovala politická korektnosť

Ako sa dalo čakať, hlavná porota 55. medzinárodného filmového festivalu v Berlíne hodnotila filmy podľa rôznych ...

21. feb 2005 o 0:00 MILOŠ ŠČEPKA, Berlín - Bratislava

Šťastný debutant - režisér Mark Dornford-May. FOTO - BERLINALE



Ako sa dalo čakať, hlavná porota 55. medzinárodného filmového festivalu v Berlíne hodnotila filmy podľa rôznych iných kritérií, nie podľa pravidiel filmového kumštu. Nespokojnosť vyvolalo najmä rozhodnutie udeliť hlavnú cenu Zlatý medveď juhoafrickému prerozprávaniu klasickej opery Georgesa Bizeta Carmen z Khaelitsha. Otrocky zachovaný dej sa odohráva na súčasnom predmestí Kapského Mesta a celé libreto podľa Prospera Mérimého je preložené do domorodého jazyka xhosa používajúceho hrdelné, mľaskavé a chrochtavé zvuky. Ak by rovnaký prepis vznikol v ktorejkoľvek európskej či americkej krajine, neštekol by po ňom ani pes. Prvý juhoafrický film na festivale najvyššej kategórie však bolo treba podporiť. Dobrá správa pre Juhoafrickú republiku, zlá správa pre filmové umenie.

Ocenenie za najlepšiu réžiu dostal tvorca filmu Sophie Schollová - Posledné dni Marc Rothemund. Vyslúžil si ho priam dokumentaristickou rekonštrukciou založenou na výpovediach, záznamoch, protokoloch, ale aj najnovších výsledkoch výskumov a na dosiaľ neuverejnených výpovediach svedkov v prípade skupiny Biela ruža - študentov, ktorí roku 1943 formou letákov vyjadrili nesúhlas s Hitlerom. Film je založený na slove. V úsilí o doslovnosť stráca pre nezainteresovaného diváka atmosféru, napätie, pôsobivosť, stáva sa únavným a nudným.

Veľkou cenou porotcovia odmenili debut čínskeho režiséra Gu Changweia Páv o rodine, ktorá vychováva mentálne postihnutého syna. Changwei (48) je známy kameraman, od roku 1998 pôsobí najmä v USA.

Strieborný medveď za ženský herecký výkon zostal v Berlíne. Za titulnú rolu z filmu Sophie Schollová - Posledné dni ho udelili Julii Jentschovej presne v deň jej 27. narodenín. Najlepším hercom sa stal málo známy devätnásťročný Američan Lou Pucci za to, ako vo filme Thumbsucker bojuje so zlozvykom - cmúľaním palca. Pucci hrá divadlo od svojich 10 rokov, ako dvanásťročný už účinkoval na Broadwayi, za sebou má tri nezávislé filmy, ale hrá už aj v snímke HBO Pád impéria.

Paradox je, že cenu Modrý anjel, určenú najlepšiemu európskemu filmu v súťaži, získal Paradise Now palestínskeho autora Hanyho Abu-Assada o palestínskych bojovníkoch za nezávislosť, odohrávajúci sa v Palestíne, ale ako holandsko-nemecko-francúzska koprodukcia.

Bez akéhokoľvek ocenenia sa musel zaobísť jediný zástupca skutočného filmového umenia v súťaži - Slnko Alexandra Sokurova. Bez ceny napokon z Berlína odišla i do súťaže na poslednú chvíľu zaradená maďarská Bezosudovosť kameramana Lajosa Koltaia, ktorý ňou debutoval ako režisér, podľa scenára nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Imre Kertésza žijúceho v súčasnosti v Berlíne. Francúzsko-britsko-juhoafrická historická dobrodružná dráma Človek človeku bola v súťaži asi len na to, aby mohla festival otvoriť hviezdnymi menami Kristin Scott Thomasovej a Josepha Fiennesa. Diela, ktoré by určite ašpirovali na ceny, ako Hotel Rwanda, Lístky režisérov E. Olmiho, A. Kiarostámiho a K. Loacha alebo Vrcholy s G. Closeovou, I. Rosselliniovou a G. Segalom boli do hlavného programu zaradené ako nesúťažné.

Na festivale pracovalo 22 rôznych porôt. Dovedna udelili 65 cien. Najúspešnejším filmom tohtoročného Berlinale sa stal taiwanský Zanovitý oblak, čo do počtu rôznych ocenení nasledovaný nemeckou drámou Sophie Schollová - Posledné dni.

Obnovenú premiéru mali i zrekonštruované klasické filmy ako Krížnik Potemkin, Nebeská brána alebo na verejnosti vôbec po prvý raz uvedená anglická verzia komédie Jacqua Tatiho Môj strýko. Ide o samostatný film, ktorý vznikal paralelne so známou francúzskou verziou.

Počas desiatich dní zaznamenalo 343 filmov tohtoročného Berlinale na viac ako 1100 predstaveniach návštevnosť vyše 400-tisíc divákov.

CENY 55. MFF v Berlíne

Zlatý medveď

U-CARMEN eKHAYELITSHA (Carmen z Khaelitsha) , r. Marc Dornford-May, JAR

Grand Prix - Strieborný medveď

KONG QUE (Páv), r. Gu Changwei, Čína

Strieborný medveď za réžiu

Marc Rothemund za SOPHIE SCHOLL - DIE LETZTEN TAGE (Sophie Schollová - Posledné dni) , Nemecko

Strieborný medveď za ženský herecký výkon

Julia Jentsch za SOPHIE SCHOLL - DIE LETZTEN TAGE (Sophie Schollová - Posledné dni) , Nemecko

Strieborný medveď za mužský herecký výkon

Lou Taylor Pucci za THUMBSUCKER , r. Mike Mills, USA

Strieborný medveď za mimoriadny umelecký prínos

Tsai Ming Liang za scenár k filmu TIAN BIAN YI DUO YUN (Zanovitý oblak) , r. Tsai Ming Liang, Francúzsko - Taiwan - Čína

Cena Modrý anjel pre najlepší európsky film

PARADISE NOW , r. Hany Abu-Assad, Holandsko - Nemecko - Francúzsko

Cena Alfreda Bauera za novátorstvo vo filmovom umení

TIAN BIAN YI DUO YUN (Zanovitý oblak) , r. Tsai Ming Liang, Francúzsko - Taiwan - Čína

Zlatý medveď za najlepší krátky film

MILK (Mlieko) , r. Peter Mackie Burns , Veľká Británia (kul)

Snehová kráľovná je čierna!

Mark Dornford-May (50), britský činoherný aj operný divadelný režisér a pedagóg v Británii, Francúzsku, Austrálii, USA a Kanade, debutoval na striebornom plátne až teraz, prenesením klasického operného diela Carmen v dialekte xhosa na chudobné predmestie Kapského Mesta.

"Zámena Španielska za Khayelitsha (chudobné predmestie Kapského Mesta) nebola taká zložitá, ako som sa obával," vraví debutant, ktorý zvíťazil na 55. MFF v Berlíne. "Prirodzene, že sme nemohli snímať všetky scény priamo v reáli, na viaceré sme postavili šesťdesiat chatrčí v osobitnej lokalite, ale väčšina filmu vznikla priamo v skutočnej štvrti Khayelitsha. Celkom dobre to tam poznám, vedel som vopred, kde by sme mohli nakrúcať."

Dornford-May priznal, že sa prisťahoval do Juhoafrickej republiky "pre lásku ku krajine a k žene. Dnes sa cítim viac Juhoafričanom ako Britom." Je neúnavným propagátorom juhoafrických operných talentov, zakladateľom divadla Broomhill Opera, juhoafrickej Akadémie múzických umení a produkčnej spoločnosti Dimpho Di Kopane, v ktorej vznikol aj jeho film. Základom naň bol úspech inscenácie U-Carmen . Okrem Carmen inscenoval v miestnych dialektoch a reáliách aj Trojgrošovú operu a rozprávku Snehová kráľovná . "Navodil som napätie medzi štylizáciou Bizetovej opery a dokumentaristickým štýlom snímania. Prirodzene, príbeh a motivácia postáv sú prenosné do ktorejkoľvek krajiny na svete."

K filmovej réžii ho priviedla "túžba rozprávať príbehy. Milujem ten pocit, byť členom tímu, spolupracovať na spoločnom diele." Na nakrúcaní sa podieľali miestni obyvatelia. "Ich reakcia bola fantastická. Keď sa dozvedeli, prečo sme tam prišli, boli nadšení, že sa Khayelitsha stane filmovou lokalitou. Boli úžasne ochotní, nemali sme žiadne problémy s hlukom či vyrušovaním." Presnejšie - šlo o hluk vyvolávaný filmármi: "Pri nakrúcaní hudobných scén sme používali silné reproduktory, a tak sa všetci obyvatelia Khayelitsha stali súčasťou opery. Lákalo to celkom slušné davy zvedavcov. Bizet tu hulákal uprostred mesta! Bolo zaujímavé sledovať reakcie obyvateľov, keď prvý raz počuli hudbu, aj potom, keď počuli texty v jazyku xhosa a pochopili, o čom celý príbeh je."

Berlinale bolo prvým filmovým festivalom v režisérovom živote. "Som dojatý a hrdý na toto ocenenie našej práce. Pracoval som so skvelým tímom, ktorý si dal za cieľ včleniť tradičnú európsku operu do afrického kontextu."