Erik Truffaz - Saloua

Jazz, arabská ľudová hudba, dub, reggae, lounge music či dokonca drumnbassový rytmus alebo rockové riffy - toto všetko si dalo rande na novom albume Erika Truffaza, ktorý tak prerušil dvojročný štúdiový pôst a zamotá hlavu svojim starým fanúšikom. Do značnej miery za to môžu dvaja exotickí spevácki hostia - Tunisan Mounir Troudi a muž skrývajúci sa za pseudonym Nya, ktorých si známy francúzsky trubkár prizval, aby osviežili melancholické tóny jeho nástroja. Inštrumentálne akustické hranie s decentným využitím elektroniky, s ktorým sa Truffaz so svojou skupinou predstavil na predchádzajúcej nahrávke i na džezových dňoch v Bratislave, ustúpilo trochu do úzadia. Hudba získala na pestrosti, no jej autor "prišiel" o zmluvu s renomovaným džezovým vydavateľstvom Blue Note.

Jacques Loussier - Impressions on Chopins Nocturnes

O spájanie rôznych hudobných svetov sa už dlhé roky snaží aj iný Francúz - pianista Jacques Loussier. Nahrávky jeho tria sú známe všetkým, čo si myslia, že džez a klasická hudba majú toho veľa spoločné. Po džezových "rozjímaniach" so skladbami Bacha, Beethovena či Debussyho prišli rad na Chopinove Nokturná. Prekvapenie v jeho prípade spočíva v tom, že ako predčasný darček k tohtoročným sedemdesiatinám si dožičil sólový album. "Chopinova hudba je tak zameraná na klavír, že som nepovažoval za vhodné použiť kontrabas a bicie," vysvetľuje Loussier dôvod absencie svojich dlhoročných kolegov a poslucháčom prezrádza: "Opäť nehrám presne všetky predpísané noty. To, čo budete počuť, je veľmi často zachytenie mojej momentálnej reakcie na Chopinovu hudbu."

Matt Sweeney and Bonnie Prince Billy - Superwolf

Za jeden z najodporúčanejších albumov mesiaca február vyhlásil britský hudobný časopis Q spoločnú nahrávku osobitého amerického pesničkára Willa Oldhama alias Bonnie Prince Billyho s jeho staronovým partiakom, gitaristom Mattom Sweeneym. Pokojné poetické pesničky, presiaknuté zároveň tradičným akustickým folkom, blues občas rozvíri rocková vyhrávka na elektrickej gitare. Materiál vznikal postupne pri vzájomných stretnutiach hudobníkov v rôznych mestách. Prvý menovaný sa postaral o texty a spev, jeho kolega zariadil hudbu, ktorá dokazuje, že stále existuje niečo ako súčasná americká ľudová hudba a je to veľmi životaschopné. (her)