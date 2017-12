Zomrela americká herečka Sandra Deeová

Los Angeles 21. februára (TASR) - Americká herečka Sandra Deeová, bývalá manželka speváka Bobbyho Darina, zomrela v nedeľu ráno vo veku 63 rokov. Oznámila to v nedeľu televízna stanica CNN s odvolaním sa na jej syna Dodda Darina.

Deeová zomrela v nemocnici v Thousand Oaks neďaleko Los Angeles, kde ju pred dvoma týždňami hospitalizovali pre problémy s obličkami a zápal pľúc.

V 50. a 60. rokoch vystupovala Deeová ako blonďavý idol tínedžerov v množstve filmov. K najznámejším patria Gidget (1959) a Tammy and the Doctor (1963).

V roku 1960, na vrchole svojej slávy, sa Deeová vydala za speváka Bobbyho Darina. Obaja tvorili hollywoodsky pár snov. Ich manželstvo sa však rozpadlo v roku 1965.

Po rozvode už o Deeovú nemalo štúdio Universal záujem a na striebornom plátne sa objavovala len výnimočne. Darin zomrel v roku 1973 po nevydarenej operácii srdca. Mal iba 37 rokov.

Životné osudy Bobbyho Darina, ktorý sa preslávil hitmi ako Mack the Knife alebo Dream Lover, sfilmoval herec Kevin Spacey v snímke Beyond the Sea (2004). Postavu mladej Deeovej stvárnila Kate Bosworthová.