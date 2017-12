Dan Bárta vyráža v marci na turné, príde aj do Bratislavy

BRATISLAVA 21. februára (SITA) - Český spevák Dan Bárta, ktorý získal až tri nominácie na cenu Anděl, vyráža v polovici marca na turné Retropicture Tour 2005. Sprievod mu bude opäť robiť kapela Illustratosphere.

21. feb 2005 o 15:10 SITA

Na koncertoch odohrajú piesne z oboch albumov Illustratosphere a Entropicture. Zaznieť by mali aj skladby z projektov Alice, Sexy Dancers alebo muzikálu Jesus Christ Superstar, do ktorých sa Dan zapojil. Spevák sa predvedie aj so skladbou On My Head, ktorú naspieval pre filmový hit Snowboarďáci. Pripojiť by mal aj niečo z repertoáru legendárneho Stevieho Wondera, ktorého hudba je Danovi veľmi blízka.

Dan Bárta a Illustratosphere odohrajú dokopy 16 koncertov. Štartujú 16. marca v Trutnove. Počas šnúry zavítajú aj napríklad do Liberca, Krnova, Plzne alebo Karlových Varov. Tridsiateho marca sa predvedú aj v bratislavskom Babylon Clube. Dan Bárta bude finišovať 27. apríla v Českých Budějoviciach. Obľúbený český spevák by mal však na Slovensko zavítať už tento týždeň. V stredu bude koncertovať spolu s kapelou J.A.R. v klube Babylon v Bratislave.

Viac informácií na stránke www.danbarta.cz.