Nechajte si priložiť do piecky

22. feb 2005 o 0:00 RADO ONDŘEJÍČEK(Autor je hudobný publicista)

Súrodenci Friedbergerovci privážajú druhý album.

FOTO - THEFIERYFURNACES.COM



Keď sa kapela a ešte k tomu súrodenecké duo nazve The Fiery Furnaces, očakávali by ste melódie. Príjemne hrejivé ako samotný názov, plné mäkkého a vyhriateho pocitu, aký sa dostavuje len tým šťastným, čo môžu aspoň niektoré večery stráviť meditáciou pri hicujúcej domácej piecke, ako zo starých rozprávok o lenivom Janovi.

Nedá sa celkom jednoznačne povedať, že by Fiery Furnaces na svojom druhom albume Blueberry Coat (Rough Trade/Wegart) tieto očakávania zďaleka obchádzali. Súrodenci Matthew a Eleanor Friedbergerovci hrajú presne takú hudbu - pre kožušinkou futrované papučky, akú ste si všetci predstavili už počas prvej vety. Akurát, že kým než dôjde na tú nádhernú gýčom zaváňajúcu pohodu, podávajú sa namiesto teplého kakavka žeravé uhlíky priamo do hrste.

Skôr, ako sa chvíľu pred koncom tešíte so strhujúcim infantilným popevkom neodolateľného songu Birdie Brain, prejde cez vaše mozgy extrémne poctivých viac ako sedemdesiat minút útržkov, komplikovaných harmónií, krásnych momentov rozbíjaných v kakofóniach na drobné kúsky a znova skladaných. Ide vlastne o akési všetky zákutia tvorby celkom iných kapiel. Album je poskladaný tak, že ani nestíhate vnímať jednotlivé pesničky a na prvé vypočutie nemusí dať pocit, že ide o dvojicu mladých prepojených ľudí s množstvom príjemne popových nápadov a so zvláštnym, tak troška zvráteným zmyslom pre ich umiestňovanie do priestoru.

Vo chvíľach, keď táto hudba hreje, v nej však počujete klasické odkazy posledných desaťročí indie gitaroviek alebo naivné folkové pesničkárstvo posunuté riadny kus od pôvodnej základne vďaka "všehomíru" použitých nástrojov a zvukov. Ak potrebujete primerať, tak vari pestrejší a alternatívnejší Delgados, predovšetkým vďaka striedaniu hlasov oboch pohlaví.

Fiery Furnaces mätú každých tridsať sekúnd niečím iným a rozvíjajú len im zrozumiteľné texty plné interných reálií ich vlastných životov. Znejú ako čokoľvek v rozmedzí od 70's artrocku po súčasnú elektroniku. Patria totiž medzi ľudí, ktorí stále tvoria svoje pesničky pri posedeniach s akustickou gitarou vyrobenou z patrične výhrevného dreva.