Kráľovi zlodejov neodolali ani levy

Desať nominácií na české prestížne filmové ocenenie Český lev získal film v nemčine, s európskymi hercami, ktorý sa nakrúcal za české, slovenské, francúzske, nemecké a rakúske peniaze - Kráľ zlodejov, akýsi novodobý príbeh Olivera Twista. Tvorcovia ...

22. feb 2005 o 0:00 ZUZANA KOMÁROVÁ

"Po desiatich rokoch zase desať nominácií, to viete, že sa teším," hovorí producent Rudolf Biermann, ktorý podobné šťastie prežíval v roku 1995 s filmom Záhrada. Nedá sa však povedať, že by poznal recept na úspech. "Pri nakrúcaní nemyslíte na to, či vás niekto nominuje. Nedá sa robiť film s akousi vypočítavosťou, ale nevylučujem, že sú ľudia, ktorí to tak robia. Kto by nechcel mať úspešný film?"

"Dostať nominácie je veľmi príjemné," pripája sa aj režisér Ivan Fíla. Prioritou teda nebolo ani zapáčiť sa kritike, ani uspokojiť vkus diváka. "Kráľ zlodejov vypovedá o dôležitých veciach, ktoré ľudia neradi vidia a počujú. Napriek tomu si našiel divákov, ktorí si ho obľúbili," povedal SME Rudolf Biermann.

Najväčšie prekážky súviseli s financovaním celého projektu. "Aj keď boli sponzori štedrí, stále sme čelili riziku, že nič z investícií sa nevráti. Tak to pri filme býva, preto to považujem za obrovský počin slovenských filmárov."

Najväčšie napätie vraj tvorcovia prežívali počas dvojročnej prestávky (nakrúcanie sa začalo už v roku 2000). Hrozilo, že hlavný hrdina Yasha Kultiasov z úlohy malého chlapca vyrastie. "Okrem toho herecký tím tvorili ľudia z celej Európy a bolo zložité zosúladiť všetkých dohromady počas nakrúcania. Každý film si musí preskákať svoje, dostať sa cez svoje problémy."

Česko-slovenskú spoluprácu si producent pochvaľuje. "Ja zaberám obidve územia, takže by som mohol povedať, že spolupracujem sám so sebou. Ak mám byť vážny, myslím, že spolupráca funguje na obidvoch stranách veľmi dobre. Pri česko-slovenských koprodukčných filmoch však, bohužiaľ, Slováci naďalej ťahajú za kratší koniec, a nie je to chyba Čechov," myslí si Biermann.

Režisér Ivan Fíla by si dokonca prial, aby takáto spolupráca prebiehala častejšie. "A nielen v oblasti technickej, ale hlavne v obsahovej." Na príbehu malého chlapca, ktorý je nútený kradnúť, aby prežil, ho najviac očarila chlapcova silná túžba. "Prežíva rôzne útrapy, ale do poslednej chvíle verí, že sa mu podarí splniť si svoj sen," dodal režisér.

Rudolf Biermann sa momentálne teší na aprílovú premiéru filmu Román pre ženy v réžii Filipa Renča. Film bol nakrútený podľa rovnomenného románu Michala Viewegha a v hlavných úlohách sa predstavia Marek Vašut, Simona Stašová a slovenská herečka Divadla Andreja Bagara v Nitre Zuzana Kanóczová.