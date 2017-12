BELEHRAD 22. februára (SITA) - Známy balkánsky režisér Emir Kusturica natočí filmový dokument o futbalovej legende Diegovi Maradonovi. "Mojim zámerom bude objaviť a zobraziť skutočnú osobnosť Diega Maradonu.

22. feb 2005 o 12:17 SITA

Nebude to ľahké, ale teším sa na to," povedal Kusturica pre Večernje Novosti. Natáčanie dokumentu by sa malo začať 18. marca v Argentíne, štáb by mal zavítať aj na Kubu, do Talianska a Španielska. Kusturica, rodák z Bosny, má vo svojej zbierke dve Zlaté palmy z festivalu v Cannes za filmy "Podzemie" (Underground - 1995) a "Otec na služobnej ceste" (When Father Was Away on Business - 1985).