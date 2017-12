S Ozzym sa súdi nespokojný fanúšik

BRATISLAVA 22. februára (SITA) - Snaha Ozzyho Osbournea vyhýbať sa súdnym sporom ho priviedla k jednému dosť zvláštnemu. Istý muž z Illinois totiž žaluje Osbournovu nahrávaciu spoločnosť Epic za prerobenú ...

22. feb 2005 o 12:28 SITA

BRATISLAVA 22. februára (SITA) - Snaha Ozzyho Osbournea vyhýbať sa súdnym sporom ho priviedla k jednému dosť zvláštnemu. Istý muž z Illinois totiž žaluje Osbournovu nahrávaciu spoločnosť Epic za prerobenú verziu Ozzyho prvých dvoch štúdiových albumov Blizzard of Ozz a Diary of a Madman. Ako Anthony Wester tvrdil pred súdom, nahrávacia spoločnosť ho oklamala, pretože na nahrávke vynovila bicie a basovú gitaru. Ako uviedol denník The Chicago Sun Times, muž žiada kompenzáciu pre seba i všetkých ostatných, ktorí sa cítia rovnako podvedení úpravou oboch albumov.