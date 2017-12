Úspešný český film Snowboarďáci uviedli v slovenskej predpremiére v Košiciach

22. feb 2005 o 18:11 TASR

Košice 22. februára (TASR) - Českú filmovú komédiu Snowboarďáci s podtitulom Mŕtvy snehuliak, dobrý snehuliak, uviedli dnes v slovenskej predpremiére v košickom kine Družba.

Divácky úspešnú snímku, ktorú v Čechách za päť mesiacov od premiéry videlo do 600 000 divákov, prináša na Slovensko v českej jazykovej verzii distribučná spoločnosť Continental film v spolupráci s agentúrou GreArt.

"Rozhodlo hlavne to, že ide o žáner určený tínedžerom od 14 do 24 rokov, ale s úsmevom si určite pozrú film aj skôr narodení, najmä rodičia" - uviedol po prvom premietaní riaditeľ Continental filmu Anton Drobný. Podľa jeho slov je to film o mladých ľuďoch, ich problémoch, túžbach a všetkom, čo k ich veku patrí.

Autorom námetu, scenáristom a rešisérom filmu je Karel Janák. Spolu s producentom a protagonistami ho očakávali dnes novinári v Košiciach na tlačovej konferencii, avšak kvôli problémom s počasím na pražskom letisku nepricestovali.

Do hlavných úloh obsadil Janák Vojtu Koteka, Jiřího Mádla, Ester Geislerovú, Luciu Vondráčkovú, Barboru Seidlovú, Jiřího Langmajera, Otakara Brouska a ďalších.

Situačnú komédiu s mierne erotickým podtextom lokalizoval do prostredia lyžiarskeho strediska Špindlerov mlyn, kde prichádzajú šestnásťroční Rendy a Jáchym stráviť týždeň pred Silvestrom. Aj keď snowboard trénovali celý rok vo videoherni, dostávajú sa na skutočnom snehu, na chate i pri nadväzovaní kontaktov s atraktívnymi snowboardistkami do stále bláznivejších situácií a trapasov.

Podľa distribútorov sú Snowboarďáci "priekopníckym projektom novodobej českej kinematografie, syntézou napätia, humoru, romantiky a filmového adrenalínu, vytvárajúcou skvelý zážitok nielen pre tínedžerov, ale starších divákov".

Film odráža aj životný štýl na prelome dvoch tisícročí a do slovenských kín sa dostane už v nasledujúcich dňoch.