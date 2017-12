Oasis vydáva po troch rokoch nový album

23. feb 2005 o 10:54 SITA

BRATISLAVA 23. februára (SITA) - Člen skupiny Oasis Noel Gallagher oznámil potešujúcu správu pre fanúšikov kapely. Ich nový album je konečne hotový. Gallagher v rozhovore povedal, že "minulý rok bol naozaj zložitý. Všetci sme sa cítili frustrovaní, pretože keď sme si mysleli, že sme konečne s albumom hotoví, nebolo to ono." Líder skupiny ďalej dodal, že čím viac sa na albume pracuje, tým by to malo byť lepšie aj pre to, že od vydania ich posledného albumu už pretieklo dosť vody. Členovia kapely sa pýtali sami seba, či je po dvoch rokoch ten správny čas vydať nový album, no prešiel ďalší jeden rok a teraz sa museli sami seba pýtať, či vydať album po troch rokoch. Podľa Gallagherových slov by sa mal album do predaja dostať 26. mája a je možné, že bude niesť titul The Ear Has No Memory.