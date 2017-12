RECENZIA/FILM Webber si dal postaviť pomník

Fantóm opery (The Phantom of the Opera) m Veľká Británia/ USA 2004 m 143 minút m Námet: Gaston Leroux m Scenár: Joel Schumacher, Andrew Lloyd Webber m Réžia: Joel Schumacher m Kamera: John Mathieson m Hudba a piesne: Andrew Lloyd Webber m Hrajú: Gerard

23. feb 2005 o 0:00 MILOŠ ŠČEPKA

Gerard Butler a Emmy Rossumová v hlavných úlohách najnovšieho filmového operného fantóma.

Butler, Emmy Rossumová, Patrick Wilson, Miranda Richardsonová, Simon Callow, Ciarán Hinds, Jennifer Ellisonová, James Fleet Mysteriózny román Gastona Lerouxa z roku 1910 patrí k najčastejšie využívaným divadelným, filmovým i televíznym námetom. Len pre strieborné plátno vzniklo dvanásť jeho prepisov vrátane hororu Daria Argenta. Fantómov si zahrali Lon Chaney, Herbert Lom, Burt Lancaster, Maximilian Schell, Robert Englund, Julian Sands a na DVD z divadelnej inscenácie aj Antonio Banderas. Voľnejších úprav, prerábok a paródií sú desiatky. Jestvujú Fantómovia operiet i Fantóm konskej opery. René Clair v roku 1925 nakrútil Fantóma Moulin Rouge, Mickey Rooney si roku 2000 zahral vo Fantómovi megaplexu, Frederick Forsyth, autor Krstného otca, napísal pokračovanie Lerouxovho románu Fantóm Manhattanu. K všeobecnej fantomizácii šoubiznisu svojou troškou prispel roku 1986 aj hudobný skladateľ a libretista Andrew Lloyd Webber. Jeho muzikál sa stal známejším ako Lerouxova pôvodina. Po tom, ako vo svetových kinách zažiarili Moulin Rouge a Chicago, bolo len otázkou času, keď sa objaví i ďalší filmový Fantóm. Korene tohto projektu však siahajú do osemdesiatych rokov. Inšpirátorom bol sám Webber. K filmu napísal novú pieseň k záverečným titulkom, skomponoval doplnkovú hudbu a sám do nakrúcania investoval šesť miliónov - desatinu rozpočtu. Hneď na začiatku vybral režiséra Joela Schumachera, pre účelnosť, s akou roku 1987 pracoval s hudbou vo filme Lost Boys. Scenár napísali spolu v roku 1989. Webber už svoj muzikál posunul od tajomného hororu k romantickej gýčovitej ľúbostnej historke ženy zmietanej citom k dvom mužom. Podieľal sa však aj na nakrúcaní a výbere hercov, nástojil na tom, že herci musia sami aj spievať (s výnimkou Minnie Driverovej v role vrtošivej divy Carlotty). Do titulnej roly chcel Banderasa alebo Travoltu, napokon sa však musel uspokojiť s relatívne málo známym Gerardom Butlerom. Snímka vznikla v britských štúdiách Pinewood, s americkým koprodukčným vkladom. Spojené štáty herecky reprezentuje mladučká Emmy Rossumová v hlavnej ženskej role Christiny. Je výkon vynikne, ak si uvedomíme, že v čase nakrúcania (2003) mala šestnásť rokov! Po sofistikovaných, originálne a umelecky náročne realizovaných muzikálových filmoch predstavuje Fantóm opery klasický prístup s drahou, bohatou, opisnou výpravou, veľkými zbormi, davovými scénami. Vyhýba sa digitálnym efektom. Všetky plamene i kaskadérske kúsky sú skutočné! Ako celok je Schumacherov filmový muzikál popisný, ťažkopádny, bez originality, prekvapení a napätia. Rozprávanie dnes už všeobecne notoricky známeho príbehu trvá 143 minút, a to je pre diváka bez špeciálnej motivácie pridlho. Je ideálny na DVD, komerčným hitom sa nestal v USA ani v Británii.