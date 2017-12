Lipa pripravuje DVD Besf of

Bratislava 23. februára (TASR) - Výber tých najlepších pesničiek Petra Lipu ponúkne jeho debutové DVD Best of Lipa, ktoré vznikne koncom marca na koncerte v pražskom Paláci Akropolis.

Zaznamená prierez jeho tvorbou, objavia sa na ňom nové skladby z pripravovaného albumu Lipa spieva Lasicu a slávny džezman neobíde ani svetový repertoár. "Od DVD sa očakáva, že tam bude best of. To znamená, že tam musím zahrať všetko to, čím som známy, čo moji poslucháči poznajú, ale chcem tam ukázať aj niečo nové," hovorí o projekte Lipa, ktorého tak trochu návrh na nakrútenie DVD zo strany jeho českého vydavateľstva Indies Records zaskočil. "Moji českí vydavatelia sa rozhodli, že je čas vydať DVD. Je to pre mňa veľké prekvapenie a samozrejme výzva. Musím teda zozbierať všetky svoje sily, všetky najlepšie pesničky, lebo takúto príležitosť nemá človek každý deň. A urobiť to čo najlepšie," praje si Lipa, ktorý si na spoluprácu samozrejme pozve aj hostí. Ich mená zatiaľ nechce konkretizovať.

Lipa za sprievodu svojej skupiny v zložení - klávesy Juraj Tatár, basgitara Martin Gašpar, saxofón Michal Žáček a bicie Marcel Buntaj odohrá viac ako dvojhodinový koncert, na ktorom zaznejú všetky jeho známe hity ako Páni v najlepších rokoch, Maturantky a podobne, ako aj hity zo zatiaľ posledného Lipovho albumu Beatles in blue(s).

DVD považuje Lipa za nosič budúcnosti. "Je to vec, pri ktorej sa akosi opäť vraciame k hudbe. Budeme sedieť, počúvať a nerobiť pri tom nič iné, ani variť, ani kresliť, ani čítať. Len počúvať hudbu, lebo takéto niečo si vyžaduje aj sluch aj zrak."

Koncert sa uskutoční 23. marca v Paláci Akropolis v Prahe a hodinový záznam z neho odvysiela aj Česká televízia v rámci relácie ČT Live.