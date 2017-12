Láska bez romantických ilúzií

Filmový režisér Mike Nichols, vlastným menom Michail Igorevič Peschkowsky, rodák z Berlína (1931), syn ruských emigrantov, vyštudovaný psychiater, ktorého zlákalo herectvo, patrí k úzkemu kruhu umelcov, ocenených všetkými prestížnymi americkými cenami: .

24. feb 2005 o 0:00 MILOŠ ŠČEPKA

Natalie Portmanová a Clive Owen vo filme Na dotyk. Obaja dostali za svoj výkon Zlatý glóbus. FOTO - COLUMBIA PICTURES



Filmový režisér Mike Nichols, vlastným menom Michail Igorevič Peschkowsky, rodák z Berlína (1931), syn ruských emigrantov, vyštudovaný psychiater, ktorého zlákalo herectvo, patrí k úzkemu kruhu umelcov, ocenených všetkými prestížnymi americkými cenami: Tony za divadelnú réžiu, Emmy za televíznu tvorbu, Grammy za zvukové nahrávky a Oscar za film. Už jeho filmový režijný debut z roku 1966 Kto sa bojí Virginie Woolfovej - podľa drámy Edwarda Albeeho s Elizabeth Taylorovou a Richardom Burtonom - naznačil, že prichádza filmár, ktorý vie, ako filmovať divadlo.

Dôkazom sú snímky Absolvent, Biloxi Blues, Klietka bláznov, Vtip. Napriek tomu, že sa príležitostne venoval aj žánrovým filmom ako sci-fi Deň delfína, horor Vlk, komédia Podnikavé dievča či politický thriller Farby noci, filmovým adaptáciám divadelných hier ostal verný dodnes. Prejavil sa ako citlivý znalec ženskej duše, o čom svedčia filmy Silkwoodová, Horkosť, Pohľadnice z Hollywoodu.

Ľúbostná dráma Na dotyk je logickou syntézou Nicholsových predchádzajúcich tendencií a skúseností. O sfilmovanie hry anglického dramatika Patricka Marbera Closer z roku 1997 sa uchádzalo viacero štúdií. Marber pomerne dlho odolával, ale keď sa dozvedel, že režisérom bude Nichols, privolil, ba dokonca sám upravil text do scenára podľa Nicholsových pripomienok.

Scenár i filmová režijná koncepcia zachovávajú "divadelnosť" príbehu. Súčasný Londýn. Štyri postavy. Dvaja muži, dve ženy. Začínajúci spisovateľ Dan (Jude Law), fotografka Anna (Julia Robertsová), lekár-dermatológ Larry (Clive Owen) a mladá krátkovlasá Američanka Alice (Natalie Portmanová).

A spletité vzťahy, vyplývajúce z jednoduchej pravdy, že si nikdy nedokážeme ceniť to, čo máme, ale práve naopak - vždy sa zaslepene a nezmyselne stoj čo stoj usilujeme získať to, čo nemáme. Niet tu dobrých ani zlých, spravodlivých ani lotrov, každý má v sebe kus jedného i druhého. Nik nie je vyložene odpudzujúci, ale ani čestný, každý niečo hrá, každý klame druhým i sebe.

Režisérovo meno pomohlo filmu získať neobyčajné obsadenie vynikajúcich charakterových hercov, ktorí sú zároveň slávnymi filmovými hviezdami. Azda až na Cliva Owena, no i ten sa nedávno votrel do dievčenských romantických snov ako kráľ Artuš. A najmä: hral Dana už v pôvodnej divadelnej verzii. No ak spolu s Natalie Portmanovou dostali Zlaté glóbusy, ešte to neznamená, že Robertsová s Lawom by hrali horšie. Všetci štyria sú vzácne vyrovnaní a zladení, hoci Julia tu do veľkej miery ide proti svojmu komerčne úspešnému stereotypu.

Na dotyk nie je film cynickou tragikomédiou o citoch a vzťahoch v 21. storočí. Je výstižnou nadčasovou štúdiou správania sa ľudského zvieraťa, zmietaného medzi pudmi a rozumom. Či sa nám to páči, alebo nie - Nichols s Marberom vyzliekli lásku z ilúzií, ideálov i romantických predstáv a ukazujú nám ju v plnej nahote.

Na dotyk (Closer) * USA 2004 * 104 minút * Námet a scenár: Patrick Marber * Réžia: Mike Nichols * Kamera: Stephen Goldblatt * Hudba: Steven Patrick Morrissey * Hrajú: Natalie Portmanová, Jude Law, Julia Robertsová, Clive Owen, Nick Hobbs