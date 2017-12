Hra Closer slávila úspech aj na našich javiskách

Príbeh Patricka Marbera je dobrým príkladom systematickej starostlivosti britskej kultúry o nových autorov, ktorá prináša bohaté ovocie. Marber strávil nejaký čas v chránenom prostredí Štúdia londýnskeho Kráľovského národného divadla pri práci na svojej

prvej hre Dealers Choice, kde mal k dispozícii čas, peniaze a predovšetkým hercov. Bola to dobrá investícia kultúrneho priemyslu. Už druhá Marberova hra Closer prešla po niekoľkých týždňoch po premiére z malej do veľkej sály národného divadla, odtiaľ veľmi rýchlo na komerčný West End a ďalej do sveta.

Sám autor priznáva, že ho svetový úspech komornej hry Closer zaskočil. "Myslel som si, že je to hra pre špecifické publikum a že sa bude hrať tri mesiace v nejakom malom štúdiu. Možno však na hru ľudia reagujú práve pre jej intímnosť," povedal autor v rozhovore pre SME. Vyjadril aj obavu, že diváci budú túto hru brať priveľmi autobiograficky ako exhibíciu autora.

Text Closer nie je nijakým divadelným experimentom, ak zaň nepovažujeme jednu scénu, počas ktorej postavy len chatujú na internete. Hra je možno až na hrane bulváru, ale aj dobre napísanej, nepatetickej súčasnej tragikomédie. Autor za ňu získal cenu Evening Standard za najlepšiu komédiu roku 1997 a cenu Time Out za najlepšiu novú hru roku 1997.

Hra v slovenskom preklade nazvaná Bližšie od teba vyšla v časopise Divadlo v medzičase už v roku 1998. Slovenskí tvorcovia však chvíľu váhali s jej uvedením, azda aj pre otvorenosť, s ktorou autor rieši niektoré aspekty mužsko-ženských vzťahov. Nakoniec sa dočkala svojho uvedenia v Štátnom divadle v Košiciach v spolupráci s Britskou radou v máji 2002. Vtedajší šéf činohry Roman Polák si z ponuky Britskej rady vybral režiséra Jana-Willema van den Bosch - Holanďana žijúceho v Británii. Bola to šťastná voľba aj pre ďalšie projekty tohto tvorcu na Slovensku.

Okrem zahraničného režiséra bolo pre košické publikum istou atrakciou aj angažovanie hosťujúceho Mateja Landla a Mareka Majeského (alternovaného domácim Vladimírom Kramárom). Duo žien tvorili skúsenejšia Dana Košická a vtedy málo známa Alena Ďuránová. Produkcia si získala nielen publikum, ale aj kritikov, na festivale v Nitre získala cenu Dosky za najlepšiu inscenáciu sezóny 2001/2002 i za réžiu. Dosku získal aj scénograf Vladimír Čáp a Matej Landl za úlohu Larryho a Alena Ďuránová ako Objav sezóny.

Koprodukčný divadelný projekt hosťoval na festivaloch v Čechách i v Maďarsku. Na jednom z bratislavských vystúpení inscenácie Bližšie od teba bol prítomný aj autor Patrick Marber. Pre denník SME povedal, že v tejto produkcii videl štyri výborné herecké výkony a jednu najlepšie urobenú scénu, akú kedy videl - scénu paralelných bolestivých rozchodov dvojíc. Po slovenskej premiére Closer som napísala: "Tak, ako to v Košiciach zahrali, zostáva po Marberovi na scéne toľko virtuálnych mŕtvych ako po nesmrteľnom Shakespearovi. A keď si na záver hovoria: Ahoj, maj sa, sú bližšie ako nekonečne ďaleko od seba."

