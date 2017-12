Televíziu treba deťom dávkovať opatrne, tvrdia britskí odborníci

Birmingham 24. februára (TASR) - Televízne programy a videohry obsahujúce násilné scény podporujú agresivitu u detí. Násilie z obrazovky najviac vplýva ...

24. feb 2005 o 3:21 TASR

Birmingham 24. februára (TASR) - Televízne programy a videohry obsahujúce násilné scény podporujú agresivitu u detí. Násilie z obrazovky najviac vplýva na chlapcov, pochádzajúcich z rozvrátených rodinných pomerov, tvrdí kolektív odborníkov pod vedením univ.prof. Dr.Kevina Browneho z univerzity v Birminghame, ktorý podrobne analyzoval šesť amerických štúdií na túto tému. Rozbor prinieslo najnovšie vydanie britského odborného časopisu The Lancet.

Z výskumu vyplynulo, že filmy s násilnými scénami vplývajú najskôr na chlapcov, ktorí zažívajú násilie vo vlastnej rodine.

Browne zdôrazňuje v súvislosti s analýzou v prvom rade zodpovednosť dospelých. "Rodičia a tí, ktorým boli deti zverené do opatery, by mali pri médiách postupovať s podobnou opatrnosťou, s akou postupujú napríklad pri dávkovaní liekov alebo pri kontaktoch s chemikáliami. Nedbalosť pri práci s mediálnym materiálom, ktorý obsahuje extrémne násilné alebo extrémne sexuálne ladené scény, by sa mala posudzovať ako jedna z foriem týrania dieťaťa."

Odborníci sa zhodli aj v názore, že pokiaľ deti násilnosti na obrazovke vidia, je dobré s nimi o týchto scénach debatovať a upozorniť ich na zlo, ktoré kamera ukázala.