Marlene Dietrichová spáchala samovraždu?

PARÍŽ - Svetoznáma filmová hviezda a nemecký idol strieborného plátna tridsiatych rokov - legendárna Marlene Dietrichová - údajne nezomrela v roku 1992 prirodzenou smrťou, ale spáchala samovraždu.

27. dec 2001 o 10:21

Modrý anjel Dietrichová spáchala samovraždu predávkovaním tabletkami na spanie, aby zabránila premiestneniu do starobinca. „Chcela svojmu premiestneniu do domova dôchodcov v každom prípade zabrániť,“ vypovedala v Paríži 76-ročná Američanka Norma Bosquetová, ktorá Dietrichovú v jej posledných rokoch života pravidelne navštevovala. Bosquetovej výpoveď podporuje skutočnosť, že nemeckú herečku, ktorá by sa dožila tento rok okrúhlych 100 rokov, pochovali v jej rodisku Berlíne bez pitvy.

Dietrichová, ktorej Lili Marlene si spievali počas druhej svetovej vojny vojaci oboch znepriatelených táborov, nakrúcala v 30. rokoch s najúspešnejšími režisérmi ako Ernstom Lubitschom a Fritzom Langom. Neskoršie nakrúcala aj so slávnym Alfredom Hitchcockom. (tasr)