Viedeň

Žrebce z celého sveta predvedú svoje umenieApassionata - úspešná gala šou predvádzania koní, prichádza do viedenskej Stadthalle s novým programom Ovations.

25. feb 2005 o 0:00

Svet koní - kone sveta - pod týmto mottom vybrali do novej Apassionaty najlepšie konské rasy z celého sveta. Elegantné kone a jazdecké umenie budú zasadené do scény v estetickom súlade s pestrofarebnými kostýmami, strhujúcou hudbou, živým spevom a svetelnými efektmi. Apassionata je slávnostné predstavenie vhodné pre celú rodinu, priateľov i znalcov koní.

Všetci jazdci ušľachtilých žrebcov sú viacnásobnými majstrami svojho umenia, ktorí udržiavajú tradičné jazdecké umenie svojej krajiny.

Galapredstavenia Apassionaty sa uskutočnia v piatok 25. februára o 20.00 a v sobotu 26. februára o 16.00 a 20.00 vo viedenskej Stadthalle na nám. Vogelweipdplatz 14. Lístky stoja 35, 44 alebo 53 eur.

Na akordeóne zahrajú latino, swing, tango i džezUž po šiestykrát sa od 26. februára do 28. marca uskutoční medzinárodný akordeónový festival. Ťažisko festivalu sa tento rok zameriava na všetko hudobno-ironické a rozprávkové, prekračujúce hranice imaginárnych priestorov hudby. Na medzinárodnom akordeónovom festivale sa predstaví 101 umelcov zo 17 krajín sveta.

Žánrovo sa hudobné koncerty ponesú od latina, swingu, tanga a tanga nueva cez world music, klezmer, etno-fusion až po džez.

Prvý festivalový galavečer otvorí v sobotu 26. februára vo viedenskom divadle Jugendtheater Otto Lechner so svojou medzinárodnou skupinou, ktorej členom je i Brazílčan Joao de Brucó. V druhej časti večera vystúpi Régis Gizavo a David Mirandon (Madagaskar/Francúzsko).

Španiel Kepa Junkera, známy spájaním baskickej ľudovej hudby s džezom, bude koncertovať 5. marca vo viedenskom Reigene.

K zaujímavým koncertom bude patriť i vystúpenie umelcov z New Yorku - Pamely Kurstinovej na therime, predchodcovi syntetizátora, s kozáckym akordeónistom Juriom Lemeševom. Na festivale nebudú chýbať ani medzinárodné hviezdy ako Richard Galliano (na snímke v strede), Motion Trio, Francois Castiello či Manfred Leuchter & Band.

Festival ukončí 28. marca južanská párty a hudba od New Orleansu až po San Antonio v podaní domácich Chili Cheeps a Cajun Red Stars.

Lístky na jednotlivé koncerty stoja 20 eur (v predpredaji 18 eur) a prenosná festivalová permanentka na šesť ľubovoľných koncertov stojí 90 eur. Bližšie informácie o festivale a koncertoch na www.akkordeonfestival.at.

Divadelná šou Tvrdé zajace iskrí humorom V divadle Rabenhof Theater (Rabengasse 3) bude mať 1. marca o 20.00 premiéru divadelná šou s názvom Tvrdé zajace (Harte Hasen). Protagonistami a autormi sú majstri tzv. intelektuálnej hlúposti Stermann & Grissemann, ktorí sa po štvormesačnom pobyte v Šanghaji vrátili späť na dosky divadla. Talentovaní umelci, známi z modelovania rakúskeho vysielania ORF rádia FM4 prichádzajú podľa slov Dirka Stermanna so "svojím doteraz asi najlepším programom".

Ďalšie predstavenia budú 2., 8., 9., 10., 11. a 12. marca, vždy o 20.00.

DIVADLÁ

BURGTHEATER WIEN, Dr.-Karl-Lueger-Ring 2

27. 2. T. Williams: Mačka na horúcej plechovej streche o 16.00

28. 2. G. E. Lessing: Múdry Nathan o 19.00

1. 3. G. E. Lessing: Múdry Nathan o 19.00

2. 3. B. Strauss: Blázon a jeho manželka o 19.00

AKADEMIETHEATER, Lisztstrasse 1

25. 2. Krokodíl môjho srdca o 20.00

27. 2. R. Schimmelpfenning: Žena z minulosti o 19.00

1. 3. B. Ibsen: Majster Soloness o 19.30

JOZEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

25. 2. J. Nestroy: Kampl o 19.30

27. 2. T. Williams: Sklenený zverinec o 19.30

1. 3. A. Schnitzler: Slečna Elsa o 19.30

HUDBA

JAZZLAND, Franz Josefskai 29

26. 2. Red Hot Pods o 21.00

1. 3. Dve gitary: Bienert Spitzer o 21.00

3. 3. Mojo Blues Band o 21.00

SARGFABRIK, Goldschlagstrasse 169

25. 2. Fernando Paiva Group - brazílsky džez a world music o 20.00

27. 2. The Vienna Bigband Project o 20.00

1. 3. Paint o 20.00

2. 3. It's o 20.00

PORGY & BESS, Riemergasse 11

25. 2. "One Woman Show" o 20.00

28. 2. Trapist o 20.00

1. 3. Linda Sharrock o 20.00

2. 3. The VAO Altosaxophone Audition o 20.00

METROPOL, Hernalser Hauptstrasse 55

27. a 28. 2. Gala mágov o 20.00

1. - 3. 3. STRANGERS IN THE NIGHT - muzikál so známymi skladbami Franka Sinatru a Deana Martina, vždy o 20.00

6. MEDZINÁRODNÝ AKORDEÓNOVÝ FESTIVAL 26. 2. - 28. 3.

26. 2. Jugendstiltheater, Baugartner Höhe 1 - slávnostné otvorenie

27. 2. Porgy&Bess, Riemergasse 11 - Simone Zanchini & Antonello Salis Duo

1. 3. Štúdio Moliére, Liechtensteinstrasse 37 - Klaus Paler Trio feat, Radio String Kvartet

3. 3. Baumgartner Casino 14, Linzer Strasse 297 - Café Accordion Orchestra

VYBRANÉ VÝSTAVY

ARNOLD SCHÖNBERG CENTER, Palac Fanto 3

od 3. 3. Maliar Arnold Schönberg

Leopoldovo múzeum - MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 27. 2. Schiele - krajinky

do 30. 5. Karl Anton Fleck

Rubens vo Viedni. 3 múzeá. 100 obrazov.

do 27. 2.

Muzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

Obrazáreň Akadémie výtvarných umení, nám. Schillerplatz 3

Výstava predĺžená do 6. 3. v Umeleckohistorickom múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

Künstlerhaus, Karlsplatz 5

do 28. 3. Stará Viedeň - mesto, ktoré nikdy nebolo

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 28. 3. Willem De Kooning

Albertina, Albertinaplatz 1

do 28. 3. Marc Chagall - Biblické mýty

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 3. 4. Liebensovci

do 24. 4. Franz Schreker

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 24. 4. Bettina Rheims - Retrospektíva

Viedenské múzeum nábytku - Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

do 24. 4. Audrey Hepburnová - Fotografie Boba Willoughbyho

Wien Museum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

do 24. 4. John F. Kennedy - Konferencia vo Viedni v roku 1961, Chruščov a Kennedy

Kunsthalle Wien, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 15. 5. Yang Fuong

MAK - Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 22. 5. Peter Eisenman

Múzeum moderného umenia MUMOK, MuseumsQuartier,

Museumsplatz 1

do 19. 6. Svetlo a farba ruskej avantgardy 1910 - 1930

V metropole sa korčuľuje, sánkuje i lyžuje

Vo Viedni sa môžu návštevníci sánkovať, bežkovať, korčuľovať, ale i lyžovať.

8 Sánkarom sú k dispozícii dve dráhy a sedem kopcov, pričom ten najdlhší Liesing (Erlaa/Altmannsdorfer Strasse) meria 250 metrov. K tým menším patrí napr. i násyp na ostrove Donauinsel.

8 Pre vyznávačov behu na lyžiach je pripravených šesť trás, ktoré sú ľahko dostupné mestskou hromadnou dopravou. Nachádzajú sa vo viedenskom Prátri, vo Wienerfelde, parku Schwarzenbergpark či na ostrove Donauinsel.

8 Zjazdoví lyžiari si môžu počas víkendov zajazdiť na lúke Hohe Wand Wiese a pre deti a začiatočníkov je vhodná zas Dollwiese.

8 Pre priaznivcov krasokorčuľovania je napríklad pripravené open-air korčuľovanie, tzv. Viedenský ľadový sen priamo v centre Viedne na Radničnom námestí. Ľadová sezóna pred radnicou potrvá ešte do 6. marca. Foto - Hervis

Úsmev Audrey Hepburnovej očami Boba Willoughbyho

Svojimi krásnymi hnedými očami a zvláštnym šarmom si Audrey Hepburnová dokázala získať skoro každého. O tom sa môžu presvedčiť i návštevníci prehliadky Willoughbyho fotografií vo viedenskom Hofmobiliendepote. Bob Willoughby prezentuje krásu herečky na 150 fotografiách.

Bob Willoughby odhaľuje všetky známe stránky osobnosti, ktorá bola filmovým štúdiom Paramount úspešne vytvorená ako anti-Monroe hviezda, pre ktorú sú príznačné šarm a elegancia, prirodzenosť a jemnosť, inteligenciu a tvrdohlavosť, radosť zo života s melancholickým nádychom.

Výstava fotografií vo viedenskom Hofmobiliendepote na Andreassgase 7 je prístupná denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 do 24. apríla. Vchod do Hofmobiliendepotu sa nachádza i zo známej Mariahilfer Strasse.