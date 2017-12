Snowboarďáci už aj v slovenských kinách

Bratislava 25. februára (TASR) - Výborná partia či už hercov alebo tvorcov sa vraj stretla na nakrúcaní českej teenagerskej komédie Snowboarďáci. Po tom, ...

25. feb 2005 o 9:55 TASR

Bratislava 25. februára (TASR) - Výborná partia či už hercov alebo tvorcov sa vraj stretla na nakrúcaní českej teenagerskej komédie Snowboarďáci. Po tom, čo ju v Čechách videlo viac ako pol milióna divákov, ju vo štvrtok odpremiérovali aj na Slovensku. Pokiaľ niekto v kine hľadá nefalšovanú a pointovo nenáročnú zábavu, je na správnej adrese. Situačných gagov a "problémov" dospievajúcej mládeže je vo filme viac ako dosť. "Stretla som sa s pozitívnymi ohlasmi nielen mladých ľudí, ale aj staršej generácie. Samozrejme, že sa objavili zo strany kritiky aj negatívne reakcie. To ma trošku mrzí, pretože film bol propagovaný ako teenagerská komédia, nehral sa na nič iné, nesnažil sa priniesť hlbokú myšlienku, netváril sa ako sociologická štúdia dnešných teenegerov, ani ako žiadny psychologický film," hovorí o snímke jedna z jej hrdiniek Barbora Seidlová, ktorú si diváci môžu pamätať z tragickej filmovej drámy Bolero. Aj keď sa podľa nej diametrálne odlišné postavy porovnávať nedajú, jedno mali predsa len spoločné. "V obidvoch úlohách som trpela rovnako. U Bolera som plávala v studenej Orlickej priehrade a u Snowboarďákov som zase mrzla na snehu, takže až tak strašný rozdiel v tom nebol," smeje sa Barbora.

Do Bratislavy prišiel o svojich zážitkoch porozprávať aj jeden z hlavných aktérov komediálneho príbehu Jiří Mádl. "Najväčšou výhodou filmu je hudba a to, že z neho cítiť radosť. Nemôžem zatiaľ veľmi porovnávať, pretože to bol môj prvý film, ale bola tam naozaj úžasná partia. Myslím, že z filmu je cítiť, že nás to bavilo. Bolo to všetko uvoľnené a keď máte atmosféru, ide to nádherne," pochvaľoval si 17-ročný filmový debutant, ktorý vraj nemal problémy ani s nakrúcaním šteklivých scén. "Nebolo niečo, pri čom som povedal, že toto nenatočím. Bolo to rozhodne bez zábran a keď boli zábrany, tak sme si niečo uhli...," vtipkoval filmový Jáchym, ktorý na plátne vyráža s kamošom Rendym (Vojtěch Kotek) na ozajstnú zimnú pánsku jazdu do Špindlerovho Mlyna. Namiesto nerušeného brázdenia kopcov na snowboardoch, naháňania dievčat a nekončiacich sa party ich však Jáchymov bratranec - chatár (Jiří Langmajer) privíta s kopou dovezeného uhlia a špinavých riadov. Do všetkého sa pripletie Jáchymova protivná sestra Marta (Ester Geislerová), ktorá im vyhlási otvorenú vojnu. A týždeň na horách sa môže začať. Vo filme sa do teenagerského veku vrátila aj speváčka a herečka Lucka Vondráčková. "Omladilo ma to. Vo svojich 24 rokoch som mala možnosť zahrať si 17-ročné dievča a nejako mi to odvtedy zostalo. Je to celkom fajn pocit," smeje sa svojej postave Kláry.

Film zrežíroval a autorom scenára je Karel Janák a okrem spomínaných hercov si vo filme zahrali aj Martina Klímová, Pavla Tomicová (Nuda v Brne), Valerie Zawadská, Veronika Freimanová či Pavel Nový.

Snowboarďákov si budú môcť fanúšikovia vychutnať aj počas tohtoročných Vianoc, keď Česká televízia odvysiela trojdielny rovnomenný seriál. V troch päťdesiatminútových častiach nebudú samozrejme chýbať scény, ktoré sa do filmu nevošli.