Boney M sa predstavili slovenským fanúšikom v bratislavskej hale na Pasienkoch

Bratislava 25. februára (TASR) - Legendárna hudobná skupina Boney M sa dnes večer predstavila slovenským fanúšikom v bratislavskej Športovej hale na Pasienkoch.

26. feb 2005 o 0:20 TASR

Koncert mal dvojhodinové meškanie kvôli problémom s dopravou. Členovia kapely odleteli z Londýna do Viedne s oneskorením kvôli hmle nad britskou metropolou, ktorá mala za následok zrušenie letu spoločnosti British Airways.

Skupina tak vystúpila na pódium o 21.00 h namiesto pôvodne plánovaného začiatku o 19.00 h. Potom už za nadšeného aplauzu divákov zaznela väčšina hitov, s ktorými sa Boney M preslávili, medzi nimi Rasputin, Rivers of Babylon, Sunny či Daddy Cool. Speváčka Liz Mitchellová pridala ako bonus aj niekoľko pesničiek zo svojho najnovšieho sólového albumu.

Legenda menom Boney M vznikla v Nemecku v roku 1976 a založil ju skladateľ a producent Frank Farian. Boney M dominovali európskym diskotékovým rebríčkom koncom 70. a začiatkom 80. rokov.

Do Bratislavy pricestovala skupina na čele so speváčkou Liz Mitchellovou a súčasťou 15-člennej výpravy boli okrem ostatných hudobníkov aj tanečníci. V sobotu sa kapela vracia späť do Londýna.