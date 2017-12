Prehľad nominácií 77. ročníka udeľovania Oscarov

V noci z nedele na pondelok vyhlásia v Los Angeles výsledky 77. ročníka Oscarov - cien Americkej akadémie filmového umenia. Najviac nominácií má film Letec (11), nasleduje Hľadanie Zeme-Nezeme a Million Dollar Baby (po 7), Ray (6) a Bokovka (5).

26. feb 2005 o 17:00

Prinášame prehľad nominácií vo vybraných kategóriách.

Najlepší film

Letec (USA/Japonsko, réžia Martin Scorsese)

Hľadanie Zeme-Nezeme (USA/Veľká Británia, réžia Marc Forster)

Million Dollar Baby (USA, réžia Clint Eastwood)

Ray (USA, réžia Taylor Hackford)

Bokovka (USA, réžia Alexander Payne)

Najlepšia réžia

Martin Scorsese (Letec)

Clint Eastwood (Million Dollar Baby)

Taylor Hackford (Ray)

Alexander Payne (Bokovka)

Mike Leigh (Dve tváre Very Drake, Veľká Británia/Francúzsko/Nový Zéland)

Najlepší herec v hlavnej úlohe

Don Cheadle (Hotel Rwanda, Kanada/Veľká Británia/Taliansko/Juhoafrická republika)

Johnny Depp (Hľadanie Zeme-Nezeme)

Leonardo DiCaprio (Letec)

Clint Eastwood (Million Dollar Baby)

Jamie Foxx (Ray)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe

Alan Alda (Letec)

Thomas Haden Church (Bokovka)

Jamie Foxx (Collateral, USA)

Morgan Freeman (Million Dollar Baby)

Clive Owen (Na dotyk, USA)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe

Annette Beningová (Byť Júliou, Kanada/USA/Veľká Británia/Maďarsko)

Catalina Sandino Morenová (Maria Full of Grace, USA/Kolumbia)

Imelda Stauntonová (Dve tváre Very Drake)

Hilary Swanková (Million Dollar Baby)

Kate Winsletová (Večný svit nepoškvrnenej mysle, USA)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe

Cate Blanchettová (Letec)

Laura Linneyová (Kinsey, USA/Nemecko)

Virginia Madsenová (Bokovka)

Sophie Okonedová (Hotel Rwanda)

Natalie Portmanová (Na dotyk)

Najlepší pôvodný scenár

John Logan (Letec)

Charlie Kaufman, Michel Gondry, Pierre Bismuth (Večný svit nepoškvrnenej mysle)

Keir Pearson, Terry George (Hotel Rwanda)

Brad Bird (Rodinka Úžasných, USA)

Mike Leigh (Dve tváre Very Drake)

Najlepší adaptovaný scenár

Richard Linklater, Julie Delpyová, Ethan Hawks (Pred úsvitom, USA)

David Magee (Hľadanie Zeme-Nezeme)

Paul Haggis (Million Dollar Baby)

José Rivera (Denníky motocyklistu, USA/Nemecko/Veľká Británia/Argentína/Čile/Peru/Francúzsko)

Alexander Payne, Jim Taylor (Bokovka)

Najlepší cudzojazyčný film

As it is in Heaven (Švédsko)

Slávici v klietke (Francúzsko)

Pád Tretej ríše (Nemecko)

Volanie mora (Španielsko)

Yesterday (Juhoafrická republika)

Robert Richardson (Letec)

Zhao Xiao-ding (House of Flying Daggers)

Caleb Deschanel (Umučenie Krista)

John Mathieson (Fantóm opery)

Aline Bonettová (Príliš dlhé zásnuby)

(čtk, tasr)