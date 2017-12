Líderka Boney M bola nadšená atmosférou na bratislavskom koncerte

Bratislava 26. februára (TASR) - Speváčka Liz Mitchellová bola nadšená atmosférou, ktorú na piatkovom koncerte vytvorili slovenskí fanúšikovia. "Koncert ...

26. feb 2005 o 20:36 TASR

Bratislava 26. februára (TASR) - Speváčka Liz Mitchellová bola nadšená atmosférou, ktorú na piatkovom koncerte vytvorili slovenskí fanúšikovia. "Koncert bol prekrásny! Publikum bolo úžasné," povedala líderka kapely Boney M po skončení vystúpenia v bratislavskej Športovej hale na Pasienkoch.

Ľudia v hale sa zdvíhali zo svojich miest a tancovali, niektorých nadšencov, ktorí sa priblížili až k pódiu, museli upokojovať aj ochrankári. "Vždy ma to dojíma, keď vidím mladých ľudí zabávať sa na koncerte Boney M," tešila sa Jamajčanka žijúca v Londýne v rozhovore pre TASR.

Hoci sa kvôli zrušeniu letu koncert začal o dve hodiny neskôr ako organizátori pôvodne plánovali, fanúšikovia Boney M si počas večera skutočne prišli na svoje. Odzneli všetky veľké hity 70. a 80. rokov, ako sú Brown girl in the ring, Rivers of Babylon, Daddy Cool či Rasputin.

Na otázku, čo 52-ročná speváčka plánuje v budúcnosti robiť, odpovedala, že jej prvoradým záujmom je teraz nový album Let it be, z ktorého rovnomenná pieseň odznela aj na koncerte.

Pôvodom nemeckú skupinu, ktorá hrala najmä disko-hudbu, založil Frank Farian v roku 1976. "Producent už v roku 1986 nechcel pokračovať v tvorení tejto hudby a zároveň nikomu nechcel dovoliť, aby nahrával pod menom Boney M bez neho," vysvetľovala Mitchellová.

Po rozpade skupiny niektorí jej členovia nahrali album pod hlavičkou Boney M aj napriek nesúhlasu držiteľa autorských práv, načo Farian zareagoval podaním žaloby na súd. Liz vtedy podľa jej slov s kapelou nespolupracovala, pretože bola tehotná a bývalí kolegovia s ňou už nepočítali.

To bola prvá vec, ktorá naštrbila ich spoločné vzťahy. Neskôr vydala album, ktorý bol úspešný a naštartoval jej sólovú kariéru. "Nepracovala som s nimi od roku 1990. Odvtedy sme sa jedni druhým len viac vzdialili. Oni si založili vlastné skupiny, tak ako neskôr aj ja. Mnoho ľudí si myslí, že som začala robiť Boney M. Nie je to tak. Začala som robiť Liz Mitchellovú."

S nápadom oprášiť staré hity prišiel Frank Farian opäť v roku 1992. Liz najskôr nechcela o práci Boney M počuť, no nakoniec sa nechala presvedčiť a ich spolupráca trvá až dodnes.