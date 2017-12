Skupina Appendix pokrstí v Stoke svoj prvý minialbum

BRATISLAVA 27. februára (SITA) - Svoj prvý minialbum pokrstí vo štvrtok o 20:00 na koncerte v divadle Stoka v Bratislave free-rocková skupina Appendix. Krstným otcom cédečka s názvom Overloaded bude semifinalista ...

27. feb 2005 o 16:05 SITA

BRATISLAVA 27. februára (SITA) - Svoj prvý minialbum pokrstí vo štvrtok o 20:00 na koncerte v divadle Stoka v Bratislave free-rocková skupina Appendix. Krstným otcom cédečka s názvom Overloaded bude semifinalista súťaže Slovensko hľadá SuperStar a spriaznená duša kapely Andrej Vršanský.

Skupina Appendix, ktorá vznikla v roku 1996, hráva v trojčlennom zložení Juraj Benetin (spev, gitara), Lukáš Fila (basgitara) a Henrich Offermann (bicie). Kapela má na konte dve demonahrávky vydané vlastným nákladom. Cédečko Take It Out... Put It In bolo nahraté v roku 1999 v Šali, demo Change vzniklo v roku 2002 v štúdiu Kobka v Martine. Najnovší titul Overloaded nahrala skupina vo vlastnom domácom štúdiu a v súčasnosti ho ponúka na vydanie viacerým zahraničným alternatívnym vydavateľstvám.

Štýl skupiny má najbližšie k severoamerickým alternatívnym skupinám ako Primus, Mr. Bungle a No Means No, objavujú sa v ňom však aj vplyvy takých štýlov, akými sú hardcore, metal, jazz či šansón. Appendix má okrem pravidelných bratislavských koncertov za sebou aj sériu vystúpení so skupinami Malevil a Chiki liki tu-a, ako aj hranie na českých festivaloch Yanderov a Králíky. V roku 2002 získala skupina cenu pre najlepšiu kapelu na trenčianskom festivale Runway a v minulom roku sa dostala do semifinále súťaže Jim Beam Music, ktoré sa uskutočnilo v rámci festivalu Klikkfest v Nových Zámkoch. V júli 2005 skupinu čaká vystúpenie na Chio Stage na festivale Pohoda v Trenčíne.

Na koncerte v Stoke vystúpi okrem Appendixu aj ďalšia bratislavská trojčlenná rocková skupina Fabrika Muzika.