nové CD na trhu

28. feb 2005 o 10:30

Roots Manuva: Awfully Deep

Big Dada/ Wegart

Keď sa na trhu objavila nová nahrávka Awfully Deep (Strašne hlboko) od britského rappera Rodneyho Smitha alias Rootsa Manuvu, jej názov dostal zmysel po zriedkavo jednohlasnom nadšení poslucháčov a chválospevoch tak odbornej, ako i dennej tlače. Silný zásah sa dá vysvetliť prepracovaným zvukom a stavením viac na prácu s melódiami než s beatom. Popri zaujímavo sfarbenom hlase sa v štrnástich skladbách najvýraznejšie derie do popredia dunivá basová paľba, pretože Smith sa na svojom treťom albume rozhodol prekročiť žánrovú dieru medzi hip-hopom a dub music. Občas sa v textoch omieľa trochu moralisticky vyznievajúca téma o snahe konať dobro napriek všetkým pokušeniam navôkol, čo vydavateľ prikladá faktu, že hudobníkovi sa nedávno narodil synátor.

Fred Frith - Eleventh Hour

Winter & Winter/ Hevhetia

"Vlani som napísal sláčikové kvarteto, ktoré som nazval Lelekovice. Bolo dedikované Ive Bittovej. Chcel som však, aby sa nehralo klasickým spôsobom. Bol som posadnutý myšlienkou napísať kvarteto na hudobno-folklórnych prvkoch a aj interpretované folkloristickým spôsobom," povedal v roku 1992 v rozhovore pre týždenník Kultúrny život anglický skladateľ a multiinštrumentalista Fred Frith. Skladby, spolu s niekoľkými ďalšími komornými kusmi, sa nedávno ujal prestížny súbor Arditti Quartet a zrodil sa silný stominútový dvojalbum. Málokedy sa vám podarí počuť pohromade folklór s improvizovanou a komponovanou hudbou, rovnako ako sláčikové kvarteto sprevádzajúce elektrickú gitaru.

Pat Metheny Group: The Way Up

Nonesuch/ Warner

Neúnavný gitarista Pat Metheny si k tohtoročnej päťdesiatke pripravil ako jeden z darčekov nový album. Akú hudbu nahrala jedna z najväčších džezových hviezd so svojou populárnou skupinou? Dosť prekvapivú. "Cestu hore" ponúkajú členovia Pat Metheny Group v podobe jedinej skladby s dĺžkou 68 minút. "Po príchode bubeníka Antonia Sancheza a hráča na dychové nástroje Cuong Vu sme si uvedomili, že už nás nič neobmedzuje v snahe rozšíriť hudbu nielen štylisticky, ale aj formovo," vysvetľuje líder skupiny okolnosti zrodu novej nahrávky. Centrálnu úlohu tu hrá jeho gitara, či presnejšie gitary: "Chcel som dosiahnuť bohatý harmonický jazyk, tak som navrstvil gitary v niekoľkých stopách a často využíval najrôznejšie neobvyklé techniky od sláčika až po experimenty s ladením. Už si ani nespomínam, kedy som naposledy takto pracoval v štúdiu." (her)