Million Dollar Baby - faktický víťaz Oscarov

28. feb 2005 o 5:59 Robert Dyda - SME Online

Hillary Swanková - Oscar za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe vo filme Million Dollar Baby, ktorý získal spolu 4 Oscarov

Dnešný Oscarový večer čo je skratka pre Výročnú cenu americkej filmovej akadémie bol už 77. v poradí. Po tradičnom zostrihu známych filmových scén, kde zaujal najmä vtipný koniec keď ruka v ruke odchádzal tulák Charlie ruka v ruke s dobráckym Shrekom vystúpil na dosky Kodak Theatre černošský komik Chris Rock, ktorý prebral žezlo po už tradičnom Oscarovom prezentátorovi Billy Crystalovi. Uviedol sa zmesou vtipných poznámok v ktorých dominovali najmä narážky na prezidenta Busha a film Fahrenheit 9/11. (Predstavte si, že ste hercom, ktorý sa snaží udržať si zamestnanie a v každom kine premietajú film o tom, aký ste mizerný.)

Halle Berryová odovzdala prvého Oscara za výpravu, ktorý získal The Aviator (Letec). Renée Zellwegerová oznámila Oscara za mužskú vedľajšiu rolu. Po prvý raz ho získal vynikajúci černošský herec Morgan Freeman za Milion Dollar Baby.

Robin Williams so šarmom sebe vlastným uviedol Oscara za najlepší animovaný film - The Incredibles (Rodina Úžasných) a vyvrátil slová Chrisa Rocka, že na Oscaroch je najlepšie to, že na nich nikto nemusí hrať.

Cate Blanchett netradične oznámila nominácie a víťaza v kategórii masiek z publika - Lemony Snicket's a Series of Unfortunate Events.

Chris Rock sa vybral do "vedľajšieho" multiplexu, aby sa spýtal obyčajných ľudí, ktoré filmy sa im minulý rok najviac páčili. Ako sa dalo "čakať" divákom žiadny z Oscarových filmov nič nehovoril a medzi ich hitmi dominovali napríklad Votrelec versus Predátor, Biele dievčatá a iné. Sebairónia bola z jednou čŕt inak nie veľmi zábavného večera.

Mierne zachrípnutý Pierce Brosnan spolu s návrharkou Ednou z animovaného filmu The Incredibles uviedol nominácie za kostýmy. Víťaznými sa stáli kostýmy filmu The Aviator (Letec).

Tim Robbins oznámil Oscara za ženskú vedľajšiu rolu - prvýkrát ho získala Cate Blanchettová za stvárnenie postavy Katharine Hepburnovej (štvornásobnej držiteľke Oscara) vo filme The Aviator (Letec). Cate bola už v roku 1999 nominovaná za rolu Alžbety I. vo filme Elisabeth.

Odovzdávanie cien prerušila pocta Johnnymu Carsonovi, ktorý pred niekoľkými dňami zomrel a považuje sa za najslávnejšieho Oscarového prezentátora.

Leonardo DiCaprio uviedol Oscara za dokumantárny film, získal ho film o deťoch z Kalkaty Born into Brothels.

Kirsten Dunstová spoluviedla nominácie za strih, kde Oscara, už štvrtého v poradí, získal The Aviator (Letec).

Adam Sandler s pomocou Chrisa Rocka, ktorý "zaskočil" za Catherine Zeta-Jonesovú oznámil, že film Sideways (Bokovka) získal Oscara za najlepší adaptovaný scenár.

Oscara za trikové efekty dostal Spiderman 2.

Al Pacino uviedol čestného Oscara pre vynikajúceho režiséra Sidneyho Lumeta, ktorý sa preslávil desiatkami dnes už legendrárnych filmov napríklad 12 rozhnevaných mužov, Pahorok, Serpico či Vražda v Orient Exprese.

Jeremy Irons uviedol opäť z publika Oscara za krátky hraný film, ktorý získal WASP.

Laura Linney uviedla podobne cenu za krátky animovaný film - Oscara v tejto kategórii získal kanadský film Ryan.

Cate Blanchett - jediná herečka ocenená vo filme The Aviator (Letec) za postavu Katharine Hepburnovej

Kate Winsletová oznámila, že film The Aviator (Letec) získal piateho Oscara za kameru.

Penelope Cruzová a Salma Hayeková uviedli Oscara za zvuk, ktorý získal životopisný film Ray o legende Ray Charlesovi a zvukové efekty, kde druhého Oscara dostal animovaný film The Incredibles.

John Travolta zatiaľ len dvojnásobný nominant oznámil Oscara za filmovú hudbu - získal ho Poliak Jan A.P. Kaczmarek Finding Neverland (Hľadanie Zeme-Nezeme - príbeh o autorovi Petra Pana).

Martin Scorsese uviedol čestného Oscara Rogerovi Mayerovi, ktorý ho získal za starostlivosť o záchranu filmov - napríklad obnovu negatívov najúspešnejšieho filmu všetkých čias Odviate vetrom.

Strihová sekcia In Memoriam pripomenula, že minulý rok nás opustili okrem iného Ronald Reagan, Peter Ustinov, skladatelia Elmer Bernstein a Jerry Goldsmith, Janet Leighová (Psycho), Christopher Revees, režisér Phillipe de Broca a Marlon Brando.

Spevák Prince odovzdal Oscara za najlepšiu filmovú pieseň - Al Otro Lado Del Río

Sean Penn uviedol nominácie v kategórii najlepšia herečka - Oscara získala Hillary Swank, jej druhý Oscar a druhý Oscar za Milion Dollar Baby.

Gwyneth Palltrow oznámila Oscara pre najlepší zahraničný film - španielsky film Hlas mora.

Samuel L. Jackson odprezentoval nominácie Oscarov za pôvodný scenár - získal ho Charlie Kaufman za Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Večný svit nepoškvrnenej mysle).

Minuloročná výherkyňa Oscara Charlize Theronová za Monster oznámila Oscara za najlepší mužský výkon - zrejme prekvapenie večera Jamie Foxx za postavu Raya Charlesa vo filme Ray.

Julia Robertsová uviedla nominácie v kategórii réžia a prekvapivo ho získal Clint Eastwood za Million Dollar Baby.

Dustin Hoffman a Barbra Streisand pozvali Clinta Eastwood na pódium ešte raz pre Oscara za najlepší film - Million Dolar Baby.

Kým The Aviator (Letec) s výnimkou Oscara pre Cate Blanchetovú vyhral viac-menej v technických kategóriach, Million Dollar Baby bodoval v dvoch hereckých, za najlepšiu réžiu a film.

Martin Scorsese napriek piatim zlatým soškám si bude musieť na svojho režijného Oscara ešte počkať. A aké bolo 77. odovzdávanie zlatých sošiek ? Kratšie ako minulý rok, bez škandálov a o poznanie nudnejšie. Ročník, ktorý nemal svojho superfavorita na rozdiel od roku predchádzajúceho, kde žiadna ďakovačka nevybočila z klasického scenára - poďakovať od rodičov a Bohu až po posledného člena štábum a ktorý ostane zapísaný v povedomí zrejme len vďaka výmene na poste moderátora večera.