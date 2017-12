Ďurovčík zakladá Slovenské divadlo tanca

Bratislava 28. februára (TASR) - Na choreografa a režiséra Jána Ďurovčíka začína čoraz viac platiť označenie "enfant terrible" slovenskej tanečnej scény.

28. feb 2005 o 9:00 TASR

Po zániku súborov Torzo a Bratislavské divadlo tanca (BDT), ktoré spoluzakladal s Róbertom Meškom, sa totiž pustil do nového projektu a zakladá ďalšie tanečné teleso. Je ním Slovenské divadlo tanca (SDT), ktoré by malo svoju činnosť oficiálne odštartovať na začiatku apríla tohto roku. Zdá sa teda, že Ďurovčík je nepoučiteľný, no na druhej strane cieľavedomý a odhodlaný uskutočniť svoje umelecké plány.

Ďurovčík i jeho spolupracovníci sú zatiaľ opatrní v poskytovaní informácií a isté je zatiaľ len to, že pilotným projektom bude tanečné divadlo Bolero. Konkurz je naplánovaný na 13. marca v divadle Aréna a na tej istej scéne súbor predstavenie aj odohrá. Stála scéna divadla je momentálne v nedohľadne a skúšať sa bude v priestoroch DK Trnávka. "Zatiaľ sme dohodnutí s divadlom Aréna, kde sa budú hrať naše predstavenia. Všetko je vždy otázkou peňazí a v našich súkromných zdrojoch z komerčných aktivít spoločnosti JAN momentálne nie je také množstvo financií a nemáme generálneho sponzora, aby sme si mohli dovoliť stále sídlo s baletnou sálou a divadelnou produkciou," povedal pre TASR umelecký riaditeľ SDT Martin Kováč. Okrem prvého predstavenia Bolero, by sa mali do repertoáru SDT zaradiť aj bývalé tituly BDT ako Rómeo a Júlia, Vták ohnivák, či Ďurovčíkova produkcia v rámci spoločnosti Jan ...Na vaše hroby...

"Tento rok by som možno nazval rokom kurích ôk v tvorbe Jána Ďurovčíka, pretože sa pustil do viacerých odvážnych projektov," s úsmevom konštatuje Martin Kováč. Podľa jeho slov totiž Ďurovčík v Liberci pripravuje českú verziu muzikálu Donaha!, ktorého uvedenie na bratislavskej Novej scéne sprevádzala známa aféra vyzliekania, zakladá divadlo a pripravuje premiéru Bolera. "Do osieho hniezda zavadí aj réžiou a choreografiou legendárneho slovenského muzikálu Na skle maľované. Ďalším očkom je pražská Štátna opera, kde slovenský tvorca zrežíruje symbol českej štátnosti predstavenie Má vlast," dodáva Kováč. Záver roku by však mal byť pre Ďurovčíka o to príjemnejší. V tokijskom National Theatre opäť uvedú jeho predstavenie Vták ohnivák.

Na všetky otázky týkajúce sa financovania, súboru a produkcie by mal Ďurovčík odpovedať na tlačovej konferencii k spusteniu projektu, ktorá je naplánovaná na koniec marca. Tanečné divadlo Bolero bude mať v bratislavskom divadle Aréna v podaní Slovenského divadla tanca premiéru 17. a 18. mája tohto roku.