Kenu Reeves je údajne romantik

Los Angeles 28. februára (TASR) - Hollywoodska filmová hviezda Keanu Reeves je podľa vlastných slov romantik.

28. feb 2005 o 11:00 TASR

Americkému magazínu Celebrity tento predstaviteľ Nea v úspešnej trilógii Matrix prezradil ako si predstavuje ideálne ráno so svojou partnerkou. Podľa neho je milé, keď sa v posteli ráno pozerajú vzájomne do očí a držia sa za ruky. Niekedy by mu stačilo, keby mu jeho priateľka povedala pár pekných viet. Reeves osobne nevyhľadáva ženský ideál.