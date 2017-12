Michelle Yeohová reagovala na kritiku o obsadení gejše

28. feb 2005 o 17:40 SITA

BRATISLAVA 28. februára (SITA/AFP) - Hongkonskú herečku Michelle Yeohovú, ktorá sa narodila v Malajzii, nahnevala vlna kritiky na jej nový film Gejšine memoáre. Ľudia na filme kritizovali, že do úloh japonských dievčat obsadili ju a ďalšie dve čínske herečky - Gong Liovú a Zhang Ziyiovú. "Režisér Rob Marshall obsadzoval hercov a herečky na základe toho, ako sa do filmu hodili, nie na základe ich národnosti," povedalo bývalé Bondovo dievča Michelle. "A niektorí z veľkých japonských hercov sú vo filme tiež, ako Ken Watanabe a Koji Yakusho," dodala herečka, ktorá je momentálne zasnúbená so šéfom pretekárskeho tímu Ferrari, francúzskym milionárom Jeanom Todtom.