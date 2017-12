L. DiCaprio sa skoro udusil mrkvou

1. mar 2005 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 28. februára (SITA) - Hviezda filmu Letec Leonardo DiCaprio sa v deň odovzdávania Oscarov skoro udusil mrkvou. DiCaprio obedoval spolu so svojou mamou Jo v exkluzívnej losangeleskej reštaurácii, keď mu zabehlo a začal sa dusiť. Zachránila ho jeho mama, ktorá mu silno búchala do chrbta, informoval server Femalfirst.co.uk. "Chrúmal čerstvé kúsky mrkvy, keď mu v tom jeden z nich zabehol. Začal kašľať a jeho pery zmodreli. Bolo to strašné. Snažil sa postaviť a nahnúť sa dopredu. Jeden zo zamestnancov mu pribehol na pomoc a jeho mama ho začala búchať do chrbta," uviedol hosť reštaurácie pre denník Daily Star. Nakoniec všetko dobre dopadlo a Leo sa so svojou priateľkou, modelkou Gisele Bündchenovou večer zúčastnil na odovzdávaní Cien Akadémie. Avšak Oscara v kategórii najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe mu "vyfúkol" Jamie Foxx, ktorý stvárnil legendárneho soulového hudobníka Raya Charlesa vo filme Ray.