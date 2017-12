Zdražie predaj hudby na internete?

Americká skupina Metallica sa v súvislosti so šírením svojich skladieb cez internet vo forme MP3 pred niekoľkými mesiacmi ohradila proti porušovaniu svojich autorských práv. Na snímke je líder skupiny James Hetfield. FOTO - REUTERS



SAN FRANCISCO/LONDÝN - Niektoré veľké nahrávacie firmy chcú väčší diel z predaja hudby cez internet a už s predajcami začali rokovať o zvýšení poplatkov. Chcú ich týmto spôsobom prinútiť, aby im dávali viac peňazí za to, že umožňujú ľuďom sťahovať hudbu a ďalšie materiály chránené autorským právom. Napísal to denník Financial Times.

Sťahovanie hudobných súborov cez internet sa začalo masovo šíriť na konci 90. rokov, vtedy ešte bez povolenia majiteľov autorských práv. Po vlne žalôb, ktoré na seba nenechali dlho čakať, sa začali objavovať legálne služby, ktoré dnes prevládajú. Nahrávacie firmy tak teraz chcú využiť rast obľuby nákupu hudby cez internet.

Snahy hudobného priemyslu nie sú po chuti americkej firme Apple Computer. Riaditeľ Steve Jobs totiž tento segment do značnej miery ovplyvňuje, lebo služba iTunes, ktorú Apple prevádzkuje, je medzi užívateľmi stále obľúbenejšia. Nahrávacie firmy sú však veľmi opatrné so svojimi požiadavkami.

O spoločnostiach Universal Music a Sony BMG je známe, že by nerady sľubne sa rozvíjajúci segment narušili tým, že začnú od prevádzkovateľov serverov požadovať vyššie poplatky. EMI a Warner Music sa k možnosti zvýšenia veľkoobchodných cien zatiaľ nevyjadrili a medzi podnikmi zatiaľ nepanuje zhoda.

Nahrávacie firmy sú si vedomé, že legálne sťahovanie hudby z internetu je zatiaľ mladý a nevyzretý segment, zato však sľubný a veľmi rýchlo rastúci. Časť nahrávacích firiem preto nechce sľubný vývoj narušiť a vyčká, aký rýchly bude ďalší rast. Experti varujú pred recidívou pirátstva, pokiaľ firmy zvýšia poplatky.

Internetové pirátstvo, keď si ľudia bez súhlasu majiteľov autorských práv sťahovali hudbu, podľa niektorých analýz stálo nahrávacie firmy 2,4 miliardy dolárov (asi 68 miliárd Sk) ročne.

Šéfovia nahrávacích firiem tvrdia, že boli poplatky za sťahovanie hudby schválne nastavené nízko, aby podporili záujem o legálnu distribúciu cez internet. Teraz tvrdia, že sú poplatky možno stanovené až prinízko.

Snahy časti nahrávacích firiem zvýšiť veľkoobchodné poplatky svedčia podľa analytikov o tom, že dopyt po on-line hudbe je mimoriadne silný a prevádzkovatelia serverov sa teda odlivu zákazníkov báť nemusia. Za posledné obdobie rast nebol taký silný, aby predaj hudby cez internet prekonal dve percenta z celkového predaja.

Spotrebitelia sú teraz zvyknutí za jednu skladbu, ktorú si stiahnu z internetu, zaplatiť 99 centov alebo menej (asi do 28 Sk). Všeobecne sa predpokladá, že veľkoobchodná cena sa pohybuje okolo 65 centov. Podľa výskumnej spoločnosti Gartner, ktorá sleduje činnosť na internete, sa ľahko môže stať, že spotrebitelia sa znovu vrátia do nelegálnych sfér a začnú novú éru pirátstva, pokiaľ by mali platiť viac.

(čtk)