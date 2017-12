Robert Plant z Led Zeppelin bude koncertovať v Prahe

BRATISLAVA 1. marca (SITA) - Spevák Robert Plant z legendárnych Led Zeppelin vydá v apríli už svoj ôsmy sólový album. Platňu nazval Mighty Rearranger a rozhodol sa ju podporiť aj veľkým koncertným turné.

1. mar 2005

Šnúru odštartuje už tento mesiac v USA, potom sa presunie do Veľkej Británie. Nasledovať budú ďalšie veľké európske mestá. Počas turné odohrá 8. apríla koncert aj v českej metropole Prahe.

Robert Plant sa v Českej republike predstavil naposledy v roku 1993 v rámci turné k albumu Fate Of Nations. Na tohtoročnom pražskom koncerte zahrá okrem najznámejších hitov aj piesne s pripravovaného albumu. Plant bude hrať spolu s kapelou The Strange Sensation, v ktorej hrá napríklad gitarista Porl Thompson, známy vďaka pôsobeniu v kapele The Cure.