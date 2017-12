Gwyneth Paltrowová popiera dohady o manželskej kríze

1. mar 2005 o 9:27 SITA

BRATISLAVA 1. marca (SITA) - Herečka Gwyneth Paltrowová vyvracia dohady, ktoré v poslednom čase rezonujú v amerických médiách o tom, že jej manželstvo s Chrisom Martinom krachuje. Martin sa síce s herečkou neukázal na slávnostnom odovzdávaní Oscarov, no podľa jej slov je všetko v úplnom poriadku. O manželstve Gwyneth Paltrowovej sa v poslednom čase písalo, že sa dostalo do krízy, pretože oboch partnerov veľmi vyťažuje rodičovstvo a sú pracovne veľmi vyťažení. Herečka vyhlásila, že Martinova neprítomnosť na odovzdávaní Oscarov vôbec nesúvisí s problémami v súkromnom živote, iba sa snaží oddeliť svoju prácu od súkromia. Chris Martin so svojou manželkou súhlasí, pretože tvrdí, že: "Sme šťastní."