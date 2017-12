Rammstein predviedli šou plnú hudby, plameňov a scénických kúskov

1. mar 2005 o 12:00 TASR

Bratislava 1. marca (TASR) - Šou plnú hudby, ale aj plameňov a scénických kúskov predviedla na svojom pondelkovom koncerte v Bratislave nemecká skupina Rammstein.

Večer, ktorý bol dlho pred termínom absolútne vypredaný, odštartovala najskôr ako predkapela fínska formácia Apocalyptica. Hoci hrala iba niečo vyše pol hodiny, bratislavské publikum dostala do správneho varu. Po niekoľkých skladbách, medzi ktorými nechýbala aj známa cover verzia od skupiny Metallica Enter Sandman, prišiel rad na hlavnú hviezdu večera Rammstein. Jej členovia "odpálili" vystúpenie úvodnou skladbou z rovnomenného albumu Reise, Reise a publikum v sále začalo dostávať to, po čo prišlo. Medzi skladbami, ktoré v Bratislave odzneli, nechýbali napríklad hity ako Links 2,3,4, Du Hast, Sehnsucht, Moskau, Amerika, Du riechst so gut, Rein Raus alebo Ohne dich či Rammstein.

Celá šou pritom hýrila nápadmi, ktorými je kapela známa. Veď napríklad "varenie" klávesistu v kotli, alebo "člnkovanie" sa v nafukovacom člne nad hlavami ľudí po celom hľadisku, určite nepatrí medzi celkom bežné veci. Použili aj množstvo rôznych "netradičných" predmetov, ako napríklad horiaci luk, elektrický vozík, kušu, alebo veľký mäsiarsky nôž to všetko doplnené plameňometmi a ohňostrojmi. Spevák Lindemann sa dokonca naučil štyri slová po slovensky Ďakujem Bratislava" a "Ruky hore" - za čo zožal búrlivé ovácie publika. Na záver hudobno-svetelnej šou prišlo prekvapenie v podobe skladby Ohne dich, v ktorej účinkovalo aj fínske kvarteto Apocalyptica.