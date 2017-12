Premiéra Piť alebo byť fit už v sobotu

1. mar 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 1. marca (SITA) - V sobotu 5. marca sa v divadle West predstaví nová inscenácia Piť alebo byť fit. Hru od autora Johna Godbera režisérsky spracoval Emil Horváth. Z dielne Angličana bolo aj posledné režisérovo predstavenie Dovolenka snov. Horváth nesiahol po Godberovi náhodou. "Mám pocit, že ten anglický autor pozná veľmi dobre psychológiu človeka," povedal pre agentúru SITA Horváth. Podľa neho je v Piť alebo byť fit odkaz na Dovolenku snov, no napriek tomu tvrdí, že "tieto hry nie sú seriálom a odkaz jednej na druhú je malý. Je to len neustály pokus v nás oklamať vek". Ako ďalej uviedol, diváci na sobotňajšej premiére uvidia manželský pár, okolo ktorého sa bude točiť celý dej. Ten chce údajne svoju vzájomnú frustráciu napraviť zdravým životným štýlom. "Tá komédia by sa dala nazvať tragikomédiou, i keď sa tam nič tragické nestane," zhodnotil režisér.

Napriek tomu, že ide o komédiu, Horváth obsadil do jednej z hlavných úloh Annu Javorkovú, pre ktorú je stvárňovanie komediálnych postáv atypickým žánrom. "Ani jeden z nás tu nie je z donútenia, išli sme sem dobrovoľne," usmievala sa Javorková.

V druhej hlavnej úlohe sa v divadle West predstaví Marián Zednikovič. Najmladšou herečkou je Danica Jurčová, najstaršou Viera Topinková. Mužské pokolenie zastúpi Marek Ťapák a doktorand na Vysokej škole muzických umení Erik Peťovský. Podľa Mareka Ťapáka plánujú režisér Emil Horváth, divadlo West a Ťapákova agentúra M.T. Jan, v ktorej koprodukcii je hra, hosťovať so zájazdom po celom Slovensku. "Prvý zájazd máme naplánovaný na 17. marca do Košíc a potom nasledujú mestá, kde sme už boli aj s Dokonalou svadbou a Pyžamom alebo bez," prezradil pre agentúru SITA Marek Ťapák. Ako ďalej uviedol, plánujú navštíviť aj Sninu, Michalovce, Žilinu, Piešťany a ďalšie iné.