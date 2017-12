Na bluesovom festivale v Bratislave aj Silvia Josifoska

1. mar 2005 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 1. marca (SITA) - Po 13. krát sa stretnú v sobotu v Bratislave priaznivci bluesu na festivale Livin´ Blues. Bluesové a rhytm & bluesové kapely sa predvedú na dvoch pódiách. Jedno bude tradične v Dome kultúry Lúky v Petržalke, druhé bude v divadle Stoka. Na petržalskej scéne vystúpi trnavská kapela Blues House, zoskupenie z Prievidze Blues 8 a speváčka Zuzana Suchánková so svojou kapelou Four. Koncertovať budú aj Veteráni zo Salon Doré, český Tucet Blues Band a poľský súbor Easy Rider. Vrcholom večera bude vystúpenie prvej dámy slovenského blues Silvie Josifoskej, ktorú bude sprevádzať kapela na čele so známym hudobníkom Erikom Bobošom Procházkom. Na druhom pódiu sa ukážu hudobníci, ktorí hrajú v Stoke na pravidelných Bluesových pondelkoch. Vystúpi napríklad Juraj Turtev, Juraj Mojo Haruštiak, Orchester Václava Hlbokého & Stoka 22 Blues Band alebo kapela S.R.O.