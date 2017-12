Piotr Paleczny v Redute

Po viac ako dvoch desaťročiach so Slovenskou filharmóniou vystúpi popredný poľský klavírny virtuóz Piotr Paleczny, víťaz niekoľkých medzinárodných klavírnych súťaží. Počas svojej umeleckej kariéry vystúpil ako sólista so svetovými orchestrami v prestížnych koncertných sálach. Zúčastnil sa mnohých hudobných festivalov, vedie majstrovské kurzy a je členom porôt medzinárodných klavírnych súťaží. Vydal viacero zvukových nosičov. V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie uvedie Koncert pre klavír a orchester č. 1 e mol op. 11 Fryderyka Chopina. Skladateľ skomponoval toto dielo v roku 1830. Jeho oficiálna premiéra sa konala 11. októbra toho istého roku vo Varšave. Na úvod koncertov zaznie symfonická báseň op. 110 Holoubek, Antonína Dvořáka , ktorá bola uvedená v premiére v marci 1898 v Brne pod taktovkou Leoša Janáčka, o rok neskôr ju uviedol Gustav Mahler vo Viedni. Na záver Symfónia d mol Césara Francka, Belgičana, ktorý takmer celý život prežil vo Francúzsku. Franckova jediná symfónia, bohatá na neobyčajne krásne melódie, je jednou z najhranejších symfónii vôbec. Slovenská filharmónia uvedie spomenuté diela pod taktovkou mladého českého dirigenta Jakuba Hrůšu /1981/, ktorý sa bratislavskému publiku predstaví po prvýkrát. Na pražskej AMU študoval u Prof. Jiřího Bělohlávka, u ktorého v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu. Spolupracoval s väčšinou českých orchestrov - dirigoval napr. Symfonický orchester Českého rozhlasu, Filharmóniu Bohuslava Martinů Zlín, Juhočeskú komornú filharmóniu České Budějovice... V tejto koncertnej sezóne ho čaká vystúpenie na festivale Pražská jar 2005 so Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu. V súčasnosti pôsobí ako asistent šéfdirigenta Českej filharmónie Zdeňka Mácala.