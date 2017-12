Nový album skupiny Coldplay vyjde v júni

1. mar 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 1. marca (SITA/Reuters) - Britská hudobná skupina Coldplay vydá svoj dlho očakávaný tretí album v júni tohto roka. Hudobníci to oznámili dnes počas tlačovej konferencie, na ktorej okrem iného informovali o tom, že plánujú zrušiť svetové turné. Nový album privítali s nadšením aj fanúšikovia, ktorí sa tak po troch rokoch konečne dočkajú nového albumu, nasledovníka A Rush of Blood to the Head, ktorý získal cenu Grammy.