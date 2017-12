Zomrel Chris Curtis, bubeník skupiny The Searchers

Londýn 1. marca (TASR) - Chris Curtis, bubeník anglickej skupiny The Searchers, ktorá bola na vrchole slávy v 60. rokoch, už nie je medzi živými.

1. mar 2005 o 23:24 TASR

Jeho kolegovia z kapely dnes oznámili, že Curtisa, ktorého občianske meno bolo Christopher Crummey, našli v pondelok mŕtveho v jeho dome v Liverpoole.

Curtis bol dlho chorý a mal 63 rokov. Oficiálna príčina jeho smrti nie je známa.

The Searchers sa sformovali tak ako Beatles v liverpoolskej klubovej scéne. Názov si dali podľa westernu Johna Forda. Obe kapely si nakrátko konkurovali.

Skupina podpísala zmluvu so značkou Pye Records, na ktorej vyšli jej najväčšie hity Needles and Pins, Sugar and Spice alebo Don't Throw Your Love Away.

Curtis odišiel zo Searchers v roku 1966, ale skupina pokračovala v meniacom sa zložení ďalej. V ostatných rokoch viedli členovia skupiny spory ohľadom práva používať jej meno.

Po odchode zo Searchers zaznamenal Curtis v Británii úspech v roku 1967 s kapelou The Flowerpot Men a skladbou Let's Go To San Francisco. Potom bol členom formácie Roundabout, z ktorej sa po jeho odchode vyvinuli hardrockoví Deep Purple.