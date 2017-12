Prvá komerčná vesmírna loď pôjde do múzea

Washington 2. marca (TASR) - SpaceShipOne, prvá komerčná vesmírna loď na svete, pôjde do múzea kozmonautiky vo Washingtone.

2. mar 2005

Koráb dostane čestné miesto vedľa lietadla, ktorým Charles Lindbergh v roku 1927 ako prvý preletel Atlantický oceán, povedala kurátorka múzea Valerie Nealová. Je to dar spoluzakladateľa Microsoftu Paula Allena, ktorý projekt z veľkej časti financoval.

SpaceShipOne sa dostal v októbri minulého roku ako prvá vesmírna loď financovaná zo súkromných zdrojov na hranicu, na ktorej sa končí zemská atmosféra a začína vesmír.

Technológiu, odskúšanú v SpaceShipOne, chce využiť britský multimilionár Richard Branson v nasledujúcich rokoch na rozvoj komerčnej vesmírnej turistiky.

Pilot Mike Melvill vzlietol so SpaceShipOne dvakrát v priebehu dvoch týždňov do výšky viac ako 100 kilometrov a za to získal cenu Ansari X, vypísanú v roku 1996 pre prvý čisto súkromný vesmírny let. Cena dotovaná čiastkou desať miliónov dolárov má byť impulzom pre rozvoj vesmírnej turistiky.